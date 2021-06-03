Москва пообещала Севастополю 127 млн на обновление коммунальной техники

В Севастополе три коммунальных предприятия получат более 127 млн рублей субсидий на обновление парка коммунальной техники.

Об этом на правительственном заседании сообщил глава горхоза Евгений Горлов.

«В рамках соглашения между правительством Москвы и Севастополя городу доведены 249,98 миллионов рублей, в рамках которых на наши государственные предприятия: ГУПС «Водоканал», ГУПС «Севтеплоэнерго» и региональному оператору «ООО Благоустройство города Севастополь» дадут 127 млн 315 тысяч», – сказал Горлов.

На эти деньги, по словам главы горхоза, будет закуплено 53 единицы техники. Какой именно – станет ясно после утверждения перечня по итогам его рассмотрения правительственной комиссией.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Ялте обещают завершить установку уличных аншлагов единого образца до сентября. Работа по установке уличных аншлагов единого образца в Ялте должна быть завершена до Всероссийской переписи населения, которая намечена на сентябрь 2021 года.

Пляж в Алупке решили не открывать из-за оползневой опасности. В Алупке началась отсыпка разрушенного ранее штормом пляжа «Лазурный берег», но на лето его открывать не будут так как признали «аварийным», сообщают в администрации Ялты.

В Евпатории разрешили бесплатно пить минеральную воду. В Евпатории возобновляет работу бювет «Керкинитида», сообщает городской туристстко-информационный центр. Всего в городе два десятка скважин минеральной воды.

Весенние ливни слабо наполнили реки Крыма. Самые крупные реки Крыма — Кача, Бельбек, Черная и Салгир — в мае недополучили осадки.