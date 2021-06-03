Купить путевку в детские лагеря Севастополя за полцены невозможно

В этом году на летнее оздоровление в Севастополе детей принимают три загородных лагеря — ДОЛ «Ласпи» и «Горный», подведомственные госучреждению «Планета детства», а также частный лагерь «Алькадар».

Соответствующая информация размещена на сайте департамента образования города.

Все три лагеря участвуют в программе детского туристического кешбэка, правда, путевок на сегодняшний день ни в один из них нет.

Как сообщил руководитель «Планеты детства» Сергей Гриднев, в лагерях «Ласпи» и «Горный» программа возврата части средств распространяется не только на тех, кто купил путевки в оздоровительные лагеря после начала действия программы 25 мая, но и для всех остальных, кто приобрел их заранее.

«Те, кто купил путевки до начала действия программы, получают кешбэк через сайт госуслуг. То есть загружают весь пакет документов, включая кассовый чек, на сайт госуслуг и указывают реквизиты карты, на которые будет произведена оплата. Тем, кто после пятого июня оплачивает путевку, кешбэк будет сразу возвращаться на карту МИР при оплате этой картой», — пояснил Гриднев.

Правда, добавил он, на сегодняшний день путевок ни в один из лагерей не осталось — все раскупили «как горячие пирожки». При этом основная масса севастопольских детей — более пяти тысяч человек — получили бесплатные путевки по госзаданию.

«У нас очень много детей по госзаданию в этом году, в свободной продаже путевок мало. Может появится что-то дополнительно, поменяется по госзаданию, но пока в продаже остались единицы какие-то», — уточнил Сергей Гриднев.

Также раскуплены до конца сезона путевки в детский лагерь «Алькадар». Возможно, уточнили там, еще появится пара путевок на июль и август — за них, как и за предыдущие, предусмотрен 50-процентный возврат средств.

Напомним, в этом году с 25 мая в России запущена программа детского туристического кешбэка. Ее действие рассчитано до 31 августа, совершить поездку можно до 15 сентября.

Чтобы получить возврат средств, путевку можно оплатить только картой «Мир», зарегистрированной в программе лояльности. Кешбэк автоматически вернется на счет в течение пяти рабочих дней.

Воспользоваться программой также смогут обладатели социального сертификата на льготный детский отдых.

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