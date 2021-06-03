Керченский инвалид проведет 8 лет в колонии за сексуальное насилие над малолетней

Керченский городской суд Республики Крым признал местного жителя виновным в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении его племянницы.

Об этом сообщила пресс-служба суда.

«48-летний житель Керчи, инвалид по зрению, неоднократно совершал насильственные действия сексуального характера в отношении своей малолетней племянницы. Об этом девочка впоследствии сообщила своему отцу, который обратился с заявлением в полицию, – говорится в сообщении. – На досудебном следствии и в судебном заседании подсудимый свою вину признал частично, написал явку с повинной, показал, что проживал в одной квартире с матерью, братом и его малолетней дочерью, с которой с 2018 года неоднократно совершал развратные действия, но не согласился с количеством эпизодов совершенного преступления».

Рассмотрение дела судом осуществлялось в закрытом режиме. Суд квалифицировал действия керчанина по пункту «б» части 4 статьи 132 УК РФ как насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетнего.

Суд изучил материалы дела, учел состояния здоровья подсудимого, назначил ему наказание в условиях изоляции от общества. Виновному назначено наказание в виде восьми лет колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на один год.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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