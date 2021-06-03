Общество
Какой сегодня праздник 3 июня
фото © pixabay.com
Сегодня, 3 июня 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 20 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.
Праздник Тела и Крови Христовых
Фото toberlin.ru
Праздник Тела и Крови Христовых (Corpus Christi) отмечается ежегодно в четверг после Троицы и является торжественным празднованием священной евхаристии (Holy Eucharist) по сравнению с ежедневной святой Мессой.
Католическая церковь рассматривает евхаристию (таинство причащения) как священный дар, оставленный Христом своей церкви, установленный во время последней вечери. Жертва, принесенная Иисусом под видом хлеба и вина в Иерусалимской горнице, — это своеобразная «форма», в которую жертва крестная облекается в жизни Церкви. Святое причастие — это участие верующих в жертве Христа, которое помогает нам уподобиться Сыну Божьему.
Праздник, истинно религиозный по происхождению, со временем стал во многих странах действительно народным праздником. В нем соединились строгая обрядность церковной службы, церемониальное шествие и игровые элементы, характерные для шумных дохристианских празднеств. Существует красивая традиция — во время процессии разбрасывать лепестки цветов.
Всемирный день велосипеда (World Bicycle Day)
Всемирный день велосипеда (World Bicycle Day), который отмечается 3 июня, провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН в апреле 2018 года (резолюция 72/272). Соавторами документа стали 56 государств. А с инициативой учреждения этой международной даты выступили представители Туркменистана.
Поэтому, основываясь и подтверждая уникальность, давнюю историю и многофункциональность велосипеда, который является простым, недорогим, надежным и приемлемым видом транспорта, ООН поддержало это предложение. А поскольку велосипед – самый экологически чистый вид транспорта, то его использование способствует бережному отношению к окружающей среде, поддержанию здоровья и развитию спорта. И все это соответствует Целям в области устойчивого развития, принятым ООН в 2015 году.
Надо отметить, что политика популяризации велосипедов в мире ведется давно. Выделяются велосипедные дорожки и соответствующая инфраструктура, обустраиваются охраняемые велостоянки, работает система проката велосипедов, когда из ближайшего места берут велосипед по кредитной карте, а возвращают на любую удобную парковку, пассажирские поезда оснащаются специальными вагонами для пассажиров с велосипедами и тому подобное. Такая политика помогает разгрузить центры городов от автомобилей, улучшить экологическую обстановку.
Оленин день
Народный праздник «Оленин день» отмечается 3 июня (по старому стилю - 21 мая). В церковном календаре это день почтения памяти святой равноапостольной Елены Константинопольской, царицы. Другие названия праздника: «Еленин день», «Алена-леносейка», «Льняница», «Елена - ранние льны». На Руси считалось, что Олена (Елена) покровительствует льну и поэтому весь день ее поминали с просьбой дать большой урожай льна, чтобы не остаться без одежды.
Также сегодня, 3 июня, отмечают такие праздники:
- Праздник Владимирской иконы Божией Матери
- День памяти святых равноапостольных царя Константина и матери его царицы Елены
- Великорецкий крестный ход
- День объявления независимости Черногории
- Праздник прогульщика
- День рождения парашюта
- День вспоминания о снеге
- Всемирный день косолапости (World Clubfoot Day)
- День яйца (National Egg Day) в США
- День шоколадно-миндального печенья (National Chocolate Macaroon Day) в США
- День повторений (National Repeat Day) в США
- День мучеников в Уганде
- День рождения королевы Сутхиды в Таиланде
- День Мабо (Mabo Day) в Австралии
- День движения за запрет опиума на Тайване
Сегодня именины празднуют: Константин, Федор, Михаил, Елена, Карл, Кирилл, Агапит, Касьян, Ярослав.
Что происходило 3 июня в прошлые годы
1098 - взятие крестоносцами Антиохии
1539 - Флорида объявлена территорией Испании.
1621 - основана Голландская Вест-Индская компания, получившая монопольное право на освоение Северной и Южной Америки.
1784 - Аннаполис (Мэриленд) перестал быть столицей США.
1785 - в Лондоне испытан первый парашют, изобретенный Франсуа Бланшаром. Первым парашютистом стала собака. Животное благополучно приземлилось.
1846 - США отвоевали у Мексики поселение Йерба-Буэна. В январе следующего года оно было переименовано в Сан-Франциско.
1886 - по приказу правителя Уганды в Намгонго заживо сожгли 11 католических проповедников (ныне они стали католическими святыми «угандийскими мучениками»).
1938 - Рейхстаг Германии принял постановление изъять все произведения «дегенеративного искусства» (абстракционистов, импрессионистов и т. д.).
1946 - В Венгрии выпущены банкноты на сумму миллиард милпенге (миллиард миллиардов пенге).
1954 - в Сахаре обнаружена гробница древнеегипетского фараона Санхета (примерно 2570 год до н. э.).
1961 - начало двухдневных переговоров в Вене Н. С. Хрущева и Джона Кеннеди.
1965 - Эдвард Уайт стал первым американским астронавтом, вышедшим в открытый космос. Выход был совершен во время полета на корабле «Джемини IV».
1970 - синтезирован первый искусственный ген.
1980 - вследствие сбоя компьютера, сообщившего о советском ядерном нападении, в США объявлена ядерная тревога. В течение десяти минут мир находился на краю ядерной войны.
2004 - в брюссельском пригороде Уккел открылся самый глубокий в мире бассейн, названный в честь знаменитого персонажа «Немо 33»его глубина составляет 33 метра.
Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 3 июня. Какие праздники будут завтра?
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