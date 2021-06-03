Какой сегодня праздник 3 июня

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Сегодня, 3 июня 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 20 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.

Праздник Тела и Крови Христовых

Фото toberlin.ru

Праздник Тела и Крови Христовых (Corpus Christi) отмечается ежегодно в четверг после Троицы и является торжественным празднованием священной евхаристии (Holy Eucharist) по сравнению с ежедневной святой Мессой.

Католическая церковь рассматривает евхаристию (таинство причащения) как священный дар, оставленный Христом своей церкви, установленный во время последней вечери. Жертва, принесенная Иисусом под видом хлеба и вина в Иерусалимской горнице, — это своеобразная «форма», в которую жертва крестная облекается в жизни Церкви. Святое причастие — это участие верующих в жертве Христа, которое помогает нам уподобиться Сыну Божьему.

Праздник, истинно религиозный по происхождению, со временем стал во многих странах действительно народным праздником. В нем соединились строгая обрядность церковной службы, церемониальное шествие и игровые элементы, характерные для шумных дохристианских празднеств. Существует красивая традиция — во время процессии разбрасывать лепестки цветов.

Всемирный день велосипеда (World Bicycle Day)

Всемирный день велосипеда (World Bicycle Day), который отмечается 3 июня, провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН в апреле 2018 года (резолюция 72/272). Соавторами документа стали 56 государств. А с инициативой учреждения этой международной даты выступили представители Туркменистана.

Поэтому, основываясь и подтверждая уникальность, давнюю историю и многофункциональность велосипеда, который является простым, недорогим, надежным и приемлемым видом транспорта, ООН поддержало это предложение. А поскольку велосипед – самый экологически чистый вид транспорта, то его использование способствует бережному отношению к окружающей среде, поддержанию здоровья и развитию спорта. И все это соответствует Целям в области устойчивого развития, принятым ООН в 2015 году.

Надо отметить, что политика популяризации велосипедов в мире ведется давно. Выделяются велосипедные дорожки и соответствующая инфраструктура, обустраиваются охраняемые велостоянки, работает система проката велосипедов, когда из ближайшего места берут велосипед по кредитной карте, а возвращают на любую удобную парковку, пассажирские поезда оснащаются специальными вагонами для пассажиров с велосипедами и тому подобное. Такая политика помогает разгрузить центры городов от автомобилей, улучшить экологическую обстановку.

Оленин день

Народный праздник «Оленин день» отмечается 3 июня (по старому стилю - 21 мая). В церковном календаре это день почтения памяти святой равноапостольной Елены Константинопольской, царицы. Другие названия праздника: «Еленин день», «Алена-леносейка», «Льняница», «Елена - ранние льны». На Руси считалось, что Олена (Елена) покровительствует льну и поэтому весь день ее поминали с просьбой дать большой урожай льна, чтобы не остаться без одежды.

Также сегодня, 3 июня, отмечают такие праздники:

- Праздник Владимирской иконы Божией Матери

- День памяти святых равноапостольных царя Константина и матери его царицы Елены

- Великорецкий крестный ход

- День объявления независимости Черногории

- Праздник прогульщика

- День рождения парашюта

- День вспоминания о снеге

- Всемирный день косолапости (World Clubfoot Day)

- День яйца (National Egg Day) в США

- День шоколадно-миндального печенья (National Chocolate Macaroon Day) в США

- День повторений (National Repeat Day) в США

- День мучеников в Уганде

- День рождения королевы Сутхиды в Таиланде

- День Мабо (Mabo Day) в Австралии

- День движения за запрет опиума на Тайване

Сегодня именины празднуют: Константин, Федор, Михаил, Елена, Карл, Кирилл, Агапит, Касьян, Ярослав.

Что происходило 3 июня в прошлые годы

1098 - взятие крестоносцами Антиохии

1539 - Флорида объявлена территорией Испании.

1621 - основана Голландская Вест-Индская компания, получившая монопольное право на освоение Северной и Южной Америки.

1784 - Аннаполис (Мэриленд) перестал быть столицей США.

1785 - в Лондоне испытан первый парашют, изобретенный Франсуа Бланшаром. Первым парашютистом стала собака. Животное благополучно приземлилось.

1846 - США отвоевали у Мексики поселение Йерба-Буэна. В январе следующего года оно было переименовано в Сан-Франциско.

1886 - по приказу правителя Уганды в Намгонго заживо сожгли 11 католических проповедников (ныне они стали католическими святыми «угандийскими мучениками»).

1938 - Рейхстаг Германии принял постановление изъять все произведения «дегенеративного искусства» (абстракционистов, импрессионистов и т. д.).

1946 - В Венгрии выпущены банкноты на сумму миллиард милпенге (миллиард миллиардов пенге).

1954 - в Сахаре обнаружена гробница древнеегипетского фараона Санхета (примерно 2570 год до н. э.).

1961 - начало двухдневных переговоров в Вене Н. С. Хрущева и Джона Кеннеди.

1965 - Эдвард Уайт стал первым американским астронавтом, вышедшим в открытый космос. Выход был совершен во время полета на корабле «Джемини IV».

1970 - синтезирован первый искусственный ген.

1980 - вследствие сбоя компьютера, сообщившего о советском ядерном нападении, в США объявлена ядерная тревога. В течение десяти минут мир находился на краю ядерной войны.

2004 - в брюссельском пригороде Уккел открылся самый глубокий в мире бассейн, названный в честь знаменитого персонажа «Немо 33»его глубина составляет 33 метра.

Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 3 июня. Какие праздники будут завтра?

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