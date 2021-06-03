Как в Сочи: в Ялте пообеащли построить «тематический парк развлечений»

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Инвестор пообещал построить в Ялте первый в Крыму тематический парк развлечений и курортно-гостиничный комплекс.

Объем инвестиций по проекту составит 16 млрд рублей. Соглашение по проекту подписано на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Будет построен такой же, как в Сочи, парк. Это будет в Ялтинском регионе. Уже определен земельный участок. По сути, там идут уже подготовительные работы. Около 16 млрд рублей будет вложено. На 1 200 рабочих мест по проекту. Общее время на реализацию проекта от трех до пяти лет», – рассказал журналистам глава Крыма Сергей Аксенов.

Соглашение с инвестором было подписано в присутствии президента России Владимира Путина.

«То, что это было сделано под патронатом нашего лидера, президента, придает значимость. Для Крыма это – системные игроки, которые известны на общероссийском рынке. Уже есть опыт, компетенция и все остальное. Мало того, можно посмотреть, где эти люди уже работали, там есть осязаемый результат», – добавил Аксенов.

В рамках реализации инвестиционного проекта планируется строительство первого тематического парка развлечений «Ялта-Парк» и курортно-гостиничного комплекса в районе Ялты.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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