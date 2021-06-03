Египетская саранча направляется в крымские города

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Не только злосчастный COVID-19 угрожает нашим жизням и здоровью. Изрядно подпортить нервную систему может египетская саранча, которая вероятно уже этим летом оккупирует города Крыма.

Об этом сообщил ForPost доктор биологических наук, профессор кафедры экологии и зоологии Крымского федерального университета (КФУ) им. В.И. Вернадского Сергей Иванов.

Египетская кобылка, или египетская саранча, прилетела на полуостров из далекой Африки самостоятельно. Насекомым вполне под силу преодолеть Средиземное и Черное моря. С тех пор, а прошло уже несколько лет, вредитель вполне сносно чувствует себя в Крыму, обитая в районе озера Сиваш.

Читавшие Ветхий Завет знают, что нашествие саранчи там упоминалось в качестве восьмой, самой жестокой египетской казни. Да и вообще, история изобилует примерами того, как стаи этих прожорливых насекомых за считанные минуты уничтожали посевы, обрекая людей на голод и смерть.

В современном Крыму голод и смерть от прямокрылых вряд ли вероятна, но сократить урожай нашествие этого вредителя может.

«Саранча размножается при определенных условиях: им необходима развитая растительность и влажность. И, конечно, важны определенные популяционные механизмы, так называемые волны жизни», — пояснил наш собеседник.

По его словам, в отличие от других насекомых саранче свойственно массовое размножение и постоянная миграция. Таким образом, прямокрылые находятся в постоянном поиске пищи — опустошив одно поле, рой отправляется на поиски нового.

В защиту «кары небесной» можно отметить, что саранча склонна к самоуничтожению ради выживания последующих поколений. У прямокрылых все просто — более старые особи остаются на месте, где уже нет пищи, давая тем самым возможность улететь молодняку.

О нашествии саранчи этим летом на юге страны предупредили специалисты Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций. Так что не исключено, что одними полями вредитель не ограничится.

Если же египетская саранча все-таки доберется до городов полуострова, то ничего страшного не произойдет, успокоил зоолог. Для людей она абсолютно безвредна.

А вот у воробьев, скворцов и любителей экзотики будет пир. По словам ученого, египетскую саранчу очень любят готовить в Западной Африке. Из прямокрылых получаются отличные чипсы.

В тексте использованы материалы: Форпост

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