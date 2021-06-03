Чтобы умереть: в Крыму распустилось необычное растение

фото © Алупкинский музей-заповедник

На северном парадном дворе Воронцовского дворца в Алупке, что на Южном берегу Крыма, расцвела агава американская.

Цветение этого растения привлекает толпы туристов, потому что после увядания цветов оно погибнет.

Как рассказали сотрудники Алупкинского музея-заповедника, стрелка стебля цветка появилась в начале мая и с каждым днем росла в высоту.

«Стебель может вырасти до 10-15 метров. Цветение происходит раз в 40-50 лет», — сообщили работники дворца.

Однако в этот раз агава выпустила побег лишь на пять метров.

В Никитском ботаническом саду (НБС) подтвердили трагический факт: экзотическое растение действительно погибнет после того, как цветы завянут и образуются семена.

«Нет смысла не давать агаве цвести — она выпустит их (побеги. — Прим.) на следующий год», — прокомментировал практику срезать побеги цветка, чтобы сохранить жизнь экзоту, специалист НБС по южным растениям Александр Максимов.

Биолог отметил, что агава высевает буквально миллион семян. Это истощает растение и приводит к его гибели. Однако повода для грусти нет — остаются в живых многочисленные «детки» этой экзотической красавицы.

В тексте использованы материалы: Форпост

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