Большая Севастопольская тропа обросла колючей проволокой

Большая Севастопольская тропа (БСТ) на участке у легендарной 30-й батареи Александера теперь не только сужается до тропинки, которую приходится натаптывать заново, но и грозит вцепиться в лицо идущего колючей проволокой.

Впрочем, эта агрессия — не со стороны самой тропы, а от ее соседа-землевладельца. От кого он защищает свой пока еще незастроенный участок выпирающими на тропу шипастыми кольцами — неясно.

«Новый собственник прилегающего к забору участка повесил на уровне лица человека колючую проволоку. Теперь одно неверное движение туриста, протискивающегося в этом месте по БСТ, приведет к глубоким ранам лица или увечьям. Особенно стало опасно ходить там в темноте или в сумерках», — написал читатель.

Ранее сообщалось, что участок весной 2021 года оградили рабицей. При этом за забором оказалась и часть тропы. Для прохода и проезда (БСТ ведь становится и велосипедным маршрутом) остался узкий тоннельчик между двумя проволочными оградами.

Маршрут популярный, и сегодня совсем недавно натоптанная тропинка между оградами выглядит гораздо убедительнее своей предшественницы. Та же, оказавшись за забором, уже почти полностью поросла травой. А вот намерения собственника не просто заявлять свои права на землю, а делать это вызывающе агрессивно — нет.

Как сообщила директор Центра развития туризма Севастополя Валерия Бровцына, тропинку, которая оказалась внезапно стиснутой двумя рядами проволоки, Большой севастопольской тропой туристы считали ошибочно. Настоящая тропа идет чуть в стороне, а эту люди выбирали потому, что она выглядела более натоптанной. В ближайшее время Центр установит шесть новых указателей, которые не позволят людям свернуть с верной дороги.

В тексте использованы материалы: Форпост

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