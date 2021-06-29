Происшествия
Засыпавший труп собутыльника кофе крымчанин получил всего 12 лет тюрьмы
Бахчисарайский районный суд Крыма приговорил к 12 годам колонии местного жителя, который зарезал своего знакомого и засыпал труп кофе.
Об этом сообщила старший помощник руководителя главного следуправления СК по Крыму и Севастополю Ольга Постнова.
«Сегодня Бахчисарайским районным судом мужчина признан виновным в инкриминируемом преступлении и приговорен к 12 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с дальнейшим ограничением свободы сроком на два года. Приговор суда в законную силу не вступил», – сообщила Постнова.
Она напомнила, что в ноябре 2020 года в частном доме в села Нижняя Голубинка было обнаружено тело хозяина дома с колото-резаными ранениями в области шеи, груди, живота. Преступление было совершено в условиях неочевидности – отсутствовали прямые свидетели, которые могли бы располагать значимыми сведениями. Однако следователи установили подозреваемого, которым оказался 27-летний житель района.
«В день трагедии знакомые совместно распивали спиртные напитки, между нетрезвыми мужчинами разгорелся конфликт, в ходе которого гость нанес хозяину дома многочисленные ножевые ранения, засыпал тело кофе, чтобы, как посчитал злоумышленник, скрыть следы, и покинул помещение», – уточнила Постнова.
Как уточнили в прокуратуре Крыма, во время конфликта погибший получил шесть ножевых ранений. Затем осужденный еще несколько раз ударил уже мертвого мужчину ножом и только после этого засыпал тело кофе.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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