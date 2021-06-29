За два дня в Крыму израсходовали месячный запас противоградовых ракет

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Сейчас запас ракет экстренно пополняют.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил вице-премьер – министр сельского хозяйства Крыма Андрей Рюмшин.

«Встретился с коллективом ГУП РК «Крымский элеватор». Ознакомился с условиями работы противоградовой службы. Здесь работают опытные специалисты, хорошо знающие свое дело. Переоценить актуальность для спасения агропредприятий от градобития невозможно. И порой приходится очень нелегко. Так, только за двое суток, 26 и 27 июня был израсходован месячный запас противоградовых ракет, который на сегодня экстренно пополняется ракетами «Алазань», — написал Рюмшин.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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