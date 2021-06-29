Потоп в Крыму
Развитие сюжета: Центр Ялты открыли для личного автотранспорта ● Троллейбусы возобновили работу на всех маршрутах Большой Ялты ● Только на три пострадавших автомобиля в Керчи было оформлено КАСКО ● Власти оценили ущерб от потопа в Крыму в 12,5 млрд рублей ● Более 20 домов и квартир в Ялте не подлежат восстановлению после потопа
За два дня в Крыму израсходовали месячный запас противоградовых ракет
фото © Новости Крыма
Сейчас запас ракет экстренно пополняют.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил вице-премьер – министр сельского хозяйства Крыма Андрей Рюмшин.
«Встретился с коллективом ГУП РК «Крымский элеватор». Ознакомился с условиями работы противоградовой службы. Здесь работают опытные специалисты, хорошо знающие свое дело. Переоценить актуальность для спасения агропредприятий от градобития невозможно. И порой приходится очень нелегко. Так, только за двое суток, 26 и 27 июня был израсходован месячный запас противоградовых ракет, который на сегодня экстренно пополняется ракетами «Алазань», — написал Рюмшин.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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