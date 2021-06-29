Военные художники воздвигнут в Севастополе памятник погибшим на теплоходе «Армения»

В Севастополе появится памятник погибшим на санитарном транспорте «Армения». Каким он будет, решили в ходе конкурса. Из 11 участников в финал вышли три.

Проект Федора Паршина представляет собой монумент в виде носа корабля с высеченным медицинским крестом. Другой макет презентовала творческая команда из подмосковного Жуковского. Скульпторы Константин Кубышкин, Игорь Яворский и архитектор Андрей Шапунов «увидели» памятник не только в виде части теплохода, но и воплотили образы погибших вместе с командиром «Армении». Победил проект «Студии военных художников имени Митрофана Грекова» из Москвы. Бронзовый памятник высотой больше пяти метров установят на Павловском мысу на территории военного госпиталя – у последнего места швартовки «Армении».

«С моря будет главный фасад и нужно это использовать. И с моря будет читаться силуэт фрагмента корабля, его носа, который, разрезая волны, выходит в свой последний путь, – говорит скульптор „Студии военных художников имени Митрофана Грекова“ Минобороны России Алексей Чебаненко. — Особый интерес в этом памятнике будет в том, что он будет двусторонний. И зритель может подойти к нему с обратной стороны и увидеть весь масштаб трагедии через символическое изображение душ усопших в образе чаек».

«Лично я голосовал за этот проект, он мне понравился именно тем, что его очень хорошо будет видно с моря для жителей, гостей города, которые будут проходить мимо госпитальной стенки, – рассказал заместитель командующего ЧФ по военно-политической работе Андрей Палий. – Долгое время мы ничего не знали о трагедии: где она произошла, как произошла и уже только в прошлом году был обнаружен теплоход на дне моря, на траверзе Ялты».

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

Археологи нашли в Севастополе раннехристианский склеп IV-VII веков. На территории древнего Херсонеса в Севастополе найден раннехристианский склеп IV-VII веков, его обнаружили археологи совместной экспедиции Института истории материальной культуры РАН (ИИМК РАН) и Государственного Эрмитажа.

В Керчи нашли останки офицера, написавшего свое имя на котелке. Во время разведочных работ были обнаружены останки бойца Красной Армии.

Со дна моря около Крыма подняли советский штурмовик. Штурмовик Ил-2, который в годы Второй мировой войны совершил аварийную посадку неподалеку от Керчи и затонул, подняли со дна Черного моря.

Исследователи установили имена 2000 воинов, павших в Крымской войне. Исследователи Крымского федерального университета получили данные о ранее неизвестных защитниках полуострова во время Крымской войны. Специалисты уточнили места захоронения солдат и готовят к установке 15 стел с именами погибших.