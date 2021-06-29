Общество
Военные художники воздвигнут в Севастополе памятник погибшим на теплоходе «Армения»
В Севастополе появится памятник погибшим на санитарном транспорте «Армения». Каким он будет, решили в ходе конкурса. Из 11 участников в финал вышли три.
Проект Федора Паршина представляет собой монумент в виде носа корабля с высеченным медицинским крестом. Другой макет презентовала творческая команда из подмосковного Жуковского. Скульпторы Константин Кубышкин, Игорь Яворский и архитектор Андрей Шапунов «увидели» памятник не только в виде части теплохода, но и воплотили образы погибших вместе с командиром «Армении». Победил проект «Студии военных художников имени Митрофана Грекова» из Москвы. Бронзовый памятник высотой больше пяти метров установят на Павловском мысу на территории военного госпиталя – у последнего места швартовки «Армении».
«С моря будет главный фасад и нужно это использовать. И с моря будет читаться силуэт фрагмента корабля, его носа, который, разрезая волны, выходит в свой последний путь, – говорит скульптор „Студии военных художников имени Митрофана Грекова“ Минобороны России Алексей Чебаненко. — Особый интерес в этом памятнике будет в том, что он будет двусторонний. И зритель может подойти к нему с обратной стороны и увидеть весь масштаб трагедии через символическое изображение душ усопших в образе чаек».
«Лично я голосовал за этот проект, он мне понравился именно тем, что его очень хорошо будет видно с моря для жителей, гостей города, которые будут проходить мимо госпитальной стенки, – рассказал заместитель командующего ЧФ по военно-политической работе Андрей Палий. – Долгое время мы ничего не знали о трагедии: где она произошла, как произошла и уже только в прошлом году был обнаружен теплоход на дне моря, на траверзе Ялты».
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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