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Потоп в Крыму

Власти оценили ущерб от потопа в Крыму в 12,5 млрд рублей

08:16 вторник, 29 июня 2021

Предварительный ущерб, нанесенный Крыму сильными ливнями, оценен в 12,5 млрд рублей.

Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» написал глава Крыма Сергей Аксенов.

«По предварительным данным, прямой ущерб, нанесенный в результате чрезвычайной ситуации, сложившейся на территории Республики Крым из-за обильного выпадения осадков и подтопления территорий, составил порядка 12,5 млрд рублей», – написал Аксенов.

Глава республики уточнил, что в эту сумму не входят затраты на проведение противопаводковых мероприятий. На ремонт кровель, подвалов и помещений нужно потратить 2,4 млрд рублей, а наибольшую сумму нужно будет затратить на ремонт дорог.

В ночь на 17 июня сильные ливни прошли на востоке Крыма, в частности, в Керчи выпало две месячных нормы осадков. В городе затоплено несколько улиц и более 230 частных и многоквартирных домов, а также горбольница №1.

В ночь на 18 июня сильный дождь начался в Ялте, ливень продолжался и днем. Всего в те сутки выпало 135 мм осадков – три месячные нормы. Более 50 человек оказались травмированы, один погиб, одна женщина числится пропавшей без вести.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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Крым после сильных дождей обеспечен питьевой водой до конца года. Запасов воды в крымских водохранилищах после прошедших сильных и продолжительных ливневых дождей хватит как минимум до конца года.

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