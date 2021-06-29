Потоп в Крыму
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Власти оценили ущерб от потопа в Крыму в 12,5 млрд рублей
Предварительный ущерб, нанесенный Крыму сильными ливнями, оценен в 12,5 млрд рублей.
Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» написал глава Крыма Сергей Аксенов.
«По предварительным данным, прямой ущерб, нанесенный в результате чрезвычайной ситуации, сложившейся на территории Республики Крым из-за обильного выпадения осадков и подтопления территорий, составил порядка 12,5 млрд рублей», – написал Аксенов.
Глава республики уточнил, что в эту сумму не входят затраты на проведение противопаводковых мероприятий. На ремонт кровель, подвалов и помещений нужно потратить 2,4 млрд рублей, а наибольшую сумму нужно будет затратить на ремонт дорог.
В ночь на 17 июня сильные ливни прошли на востоке Крыма, в частности, в Керчи выпало две месячных нормы осадков. В городе затоплено несколько улиц и более 230 частных и многоквартирных домов, а также горбольница №1.
В ночь на 18 июня сильный дождь начался в Ялте, ливень продолжался и днем. Всего в те сутки выпало 135 мм осадков – три месячные нормы. Более 50 человек оказались травмированы, один погиб, одна женщина числится пропавшей без вести.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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