Происшествия
В Севастополе женщина отдала телефонным мошенникам полмиллиона рублей
В Севастополе местная жительница отдала полмиллиона рублей мошенникам, представившимся сотрудниками банка.
Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Севастополю.
«Поступил звонок от незнакомца, который представился сотрудником банка и под предлогом защиты ее банковской карты от несанкционированного доступа убедил установить на мобильные устройство стороннее приложение для удаленного доступа. Получив таким способом доступ к банковскому счету, мошенник похитил у горожанки более 500 тысяч рублей», - сообщают силовики.
Сейчас сотрудники МВД проводят оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление личности звонившего и на его местонахождения.
В МВД напоминают, что настоящие сотрудники банка не будут просить у клиентов такие данные карты как CVV, последние цифры номера или, тем более, PIN-код.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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