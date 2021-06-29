В Севастополе женщина отдала телефонным мошенникам полмиллиона рублей

В Севастополе местная жительница отдала полмиллиона рублей мошенникам, представившимся сотрудниками банка.

Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Севастополю.

«Поступил звонок от незнакомца, который представился сотрудником банка и под предлогом защиты ее банковской карты от несанкционированного доступа убедил установить на мобильные устройство стороннее приложение для удаленного доступа. Получив таким способом доступ к банковскому счету, мошенник похитил у горожанки более 500 тысяч рублей», - сообщают силовики.

Сейчас сотрудники МВД проводят оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление личности звонившего и на его местонахождения.

В МВД напоминают, что настоящие сотрудники банка не будут просить у клиентов такие данные карты как CVV, последние цифры номера или, тем более, PIN-код.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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