В Севастополе пьяный пенсионер напал на медиков «скорой»

В Севастополе сотрудникам Росгвардии пришлось усмирять нетрезвого пенсионера, который сначала утроил дебош в машине скорой помощи, а потом в приемном покое больницы.

Об этом сообщает пресс-служба силового ведомства.

По информации силовиков, бригада «скорой» приехала на вызов к 64-летнему мужчине.

Тот был «не рад» медикам и устроил с ними перепалку, а уже в машине всячески мешал проводить медицинские манипуляции и ругался матом. По прибытию в больницу «запал» у мужчины не прошел, и он продолжил оказывать сопротивление, попутно несколько раз ударив фельдшера. Тогда медики приняли решение нажать «тревожную кнопку».

Прибывшие Росгвардейцы утихомирили дебошира, что позволило врачам провести необходимые для здоровья мужчины манипуляции.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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