В Севастополе обвалился спуск к пляжу

Обвал вызван большим количеством осадков, выпавших на прошлой неделе.

В связи с выпадением большого количества осадков на прошлой неделе в Севастополе активизировались оползни и обвалы, сообщает Севприроднадзор, который вместе с ГБУ «Экоцентр» провел оперативное обследование самых опасных участков.

Выяснилось, что в районе пляжа «Царское село» на Фиоленте возникли кратковременные разрушительные потоки, которые привели к эрозионному размыву и обвалу части тропы, ведущей к пляжу.

«Наличие глубоких эрозионных промоин на тропе может привести к обрушению тропы на участке более 100 метров», – говорится в сообщении.

В ходе обследования спуска от места обвала до металлической лестницы на пляж выявлено активное замачивание склона. Специалисты ведомства подтвердили, что остается опасность сползания и осыпания грунта на склоне.

«Наибольшую угрозу представляют оторвавшиеся от коренного склона глыбы и отдельно нависающие выступы горной породы», – добавили в Севприроднадзоре.

В ведомстве сообщили, что на Северной стороне Севастополя в районе Качи и Андреевки также возможна активизация оползней. Здесь ключевую роль помимо осадков играет и антропогенный фактор – организация полива садовых участков, нецентрализованное водоотведение, сброс сточных вод в выгребные ямы.

Власти города установили защитные ограждения рядом с опасными участками и предупредили об опасности отдыха в таких местах.

В тексте использованы материалы: Форпост

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