Происшествия
В Севастополе авария в «бутылочном горлышке» парализовала движение
В Севастополе сегодня утром авария на спуске Котовского с участием двух автомобилей и пешехода стала причиной серьезного затора.
Как сообщают очевидцы, на месте аварии сломано ограждение, работали сотрудники ГИБДД и скорой помощи. Проезд по спуску затруднен до сих пор.
В пресс-службе севастопольского УМВД ForPost сообщили, что 42-летний водитель «Ауди» при перестроении налево не уступил дорогу двигавшемуся в попутном направлении автомобилю «Дэу» под управлением 39-летнего водителя.
В результате автомобиль «Ауди» выехал на тротуар и сбил 26-летнего пешехода. Пострадавший доставлен в больницу, по факту ДТП проводится проверка, уточнила руководитель пресс-службы ведомства Жанна Марголина.
В тексте использованы материалы: Форпост
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