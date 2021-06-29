В Севастополе авария в «бутылочном горлышке» парализовала движение

В Севастополе сегодня утром авария на спуске Котовского с участием двух автомобилей и пешехода стала причиной серьезного затора.

Как сообщают очевидцы, на месте аварии сломано ограждение, работали сотрудники ГИБДД и скорой помощи. Проезд по спуску затруднен до сих пор.

В пресс-службе севастопольского УМВД ForPost сообщили, что 42-летний водитель «Ауди» при перестроении налево не уступил дорогу двигавшемуся в попутном направлении автомобилю «Дэу» под управлением 39-летнего водителя.

В результате автомобиль «Ауди» выехал на тротуар и сбил 26-летнего пешехода. Пострадавший доставлен в больницу, по факту ДТП проводится проверка, уточнила руководитель пресс-службы ведомства Жанна Марголина.

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