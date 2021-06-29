Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Сводка о новых заражениях в Крыму ● Еще один ковидный госпиталь развернут в Севастополе до конца недели ● В Крыму избранным заведениям разрешили работать во время пандемии ● В Крыму решили вакцинировать отдыхающих прямо в отелях ● Новый антирекорд по числу заражений COVID-19 поставлен в Севастополе
В России от COVID-19 умерли 652 человека за сутки - новый антирекорд
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В России за минувшие сутки скончались 652 человека от новой коронавирусной инфекции.
Об этом сообщил телеканал RT со ссылкой на данные федерального оперштаба по COVID-19.
Такой показатель суточной смертности – абсолютный максимум с начала пандемии. Накануне скончались 611 человек, днем ранее – 599.
В стране подтверждено 20 616 новых случаев заражения, всего с начала пандемии коронавирус подтвержден у 5 493 557 человек, 134 545 граждан скончались.
В Крыму резкий рост количества заражений отмечается с первой декады июня, за минувшие сутки вирус подтвержден у 282 человек, 6 человек скончались. В Севастополе антирекорд по суточному приросту новых случаев заражения фиксируется четвертые сутки подряд, за истекшие 24 часа вирус выявлен у 117 человек.
Ранее сообщалось, что вакцина от коронавируса на 100% защищает от тяжелого протекания болезни и смерти.
За весь период пандемии в Крыму зафиксировано 48 092 случая коронавируса, выздоровели 43 234 человека, умерли 1 498 пациентов.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
Ранее Новости Крыма сообщали:
Сводка о новых заражениях в Крыму. За 28 июня на территории Республики Крым зарегистрировано 282 случая коронавирусной инфекции.
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