В России от COVID-19 умерли 652 человека за сутки - новый антирекорд

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В России за минувшие сутки скончались 652 человека от новой коронавирусной инфекции.

Об этом сообщил телеканал RT со ссылкой на данные федерального оперштаба по COVID-19.

Такой показатель суточной смертности – абсолютный максимум с начала пандемии. Накануне скончались 611 человек, днем ранее – 599.

В стране подтверждено 20 616 новых случаев заражения, всего с начала пандемии коронавирус подтвержден у 5 493 557 человек, 134 545 граждан скончались.

В Крыму резкий рост количества заражений отмечается с первой декады июня, за минувшие сутки вирус подтвержден у 282 человек, 6 человек скончались. В Севастополе антирекорд по суточному приросту новых случаев заражения фиксируется четвертые сутки подряд, за истекшие 24 часа вирус выявлен у 117 человек.

Ранее сообщалось, что вакцина от коронавируса на 100% защищает от тяжелого протекания болезни и смерти.

За весь период пандемии в Крыму зафиксировано 48 092 случая коронавируса, выздоровели 43 234 человека, умерли 1 498 пациентов.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

Сводка о новых заражениях в Крыму. За 28 июня на территории Республики Крым зарегистрировано 282 случая коронавирусной инфекции.

Еще один ковидный госпиталь развернут в Севастополе до конца недели. Горбольница №9 в Севастополе до конца недели снова станет ковидным госпиталем. Работы по подготовке медучреждения уже ведутся, об этом на аппаратном совещании в правительстве города сообщил директор департамента здравоохранения Виталий Денисов.

В Крыму избранным заведениям разрешили работать во время пандемии. Власти Крыма смягчили коронавирусные ограничения в республике, разрешив работу нескольким досуговым заведениям и проведение турнира по футболу среди детей.

В Крыму решили вакцинировать отдыхающих прямо в отелях. Власти Крыма решили, что в первую очередь вакцины должны получить туристы.