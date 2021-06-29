Общество
В ООН предрекли кошмар человечеству в ближайшее время
фото © Новости Крыма
В Сеть утек проект доклада ООН, касающийся изменения климата. Как пишет Daily Mail, отчет был создан Межправительственной группой экспертов ООН по изменению климата и должен был быть выпущен в следующем году.
Согласно проекту доклада, продолжительное потепление на более чем 1,5 градуса Цельсия может привести к серьезным, «потенциально необратимым» последствиям.
По прогнозам ученых, эти последствия нельзя будет игнорировать уже к 2050 году: к этому сроку 420 миллионов человек во всем мире будут подвергнуты экстремальным и потенциально смертельным волнам тепла, 130 миллионов человек столкнутся с хроническим голодом, а 350 миллионов окажутся в условиях засухи.
«Худшее только впереди. Изменение климата коренным образом изменит жизнь на Земле в ближайшие десятилетия, даже если люди смогут уменьшить выбросы парниковых газов, вызывающие потепление планеты», — утверждается в докладе.
Согласно отчету, климат Земли уже потеплел на 1,1 градуса Цельсия. Если развитие ситуации не поменяется, то в будущем «при наилучшем сценарии» потепление может достичь уровня 2 градусов. Такое потепление многие животные и растения просто не перенесут — они не смогут адаптироваться.
На людей это также повлияет весьма значительно: придут голод, засуха и стихийные бедствия, под угрозой окажутся прибрежные города и миллионы людей, живущие в них.
Более того, потепления на 2 градуса будет достаточно для того, чтобы таяли ледники в Гренландии и западной Арктике.
Совет Европы принял новый закон, который обязывает 27 стран-участниц сократить выброс парниковых газов на 55% от уровня 1990 года. Достичь такого уровня необходимо к 2030 году, а к 2055 году — вообще избавиться от вредных выбросов. Ранее на законодательном уровне уменьшить количество выбросов пообещали только пять государств: Великобритания, Новая Зеландия, Венгрия, Люксембург и Франция.
В тексте использованы материалы: Форпост
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