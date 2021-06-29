В Крыму задержали пенсионера с арсеналом оружия и боеприпасов

Полицейские совместно с сотрудниками ФСБ и Росгвардии задержали 67-летнего жителя Черноморского района Крыма по подозрению в незаконном обороте оружия.

Об этом сообщила пресс-служба МВД по республике.

«В ходе обыска частного домовладения, принадлежащего 67-летнему местному жителю, правоохранители изъяли несколько наименований оружия, комплектующих частей и боеприпасов к стрелковому оружию», – говорится в сообщении.

Мужчина пояснил полицейским, что весь арсенал приобрел более семи лет назад, после чего хранил без регистрации в уполномоченных на то органах, так как понимал, что оружие находится у него незаконно, и опасался ответственности.

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В тексте использованы материалы: РИА Крым

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