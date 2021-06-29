Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Отпускники отказались прививаться ради отдыха на российских курортах ● В России от COVID-19 умерли 652 человека за сутки - новый антирекорд ● Сводка о новых заражениях в Крыму ● Еще один ковидный госпиталь развернут в Севастополе до конца недели ● В Крыму избранным заведениям разрешили работать во время пандемии
В Крыму вакцинировать будут на набережных курортных городов
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Министерство здравоохранения Республики Крым приняло решение развернуть пункты вакцинации от коронавируса на набережных курортных городов.
Об этом сообщил заместитель главы Минздрава РК Антон Лясковский.
«Сейчас вопрос прорабатывается, но уже рассматриваются Алушта, Феодосия, Керчь, Евпатория и Саки. Для размещения пунктов вакцинации необходимы определенные условия, какое-то помещение, умывальник и так далее», - сказал замминистра здравоохранения РК.
Он добавил, что пункты будут развернуты в ближайшее время.
«День-два нам нужны на проработку вопроса, с завтрашнего дня пункты вакцинации там не появятся. Ведь нам, в том числе, необходимо выделить дополнительные бригады. Вакцина будет подвозиться в сумках-холодильниках по мере надобности», - подчеркнул Антон Лясковский.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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