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Коронавирус в Крыму

В Крыму вакцинировать будут на набережных курортных городов

21:07 вторник, 29 июня 2021
В Крыму вакцинировать будут на набережных курортных городов

фото © travelcrimea.com

Министерство здравоохранения Республики Крым приняло решение развернуть пункты вакцинации от коронавируса на набережных курортных городов.

Об этом сообщил заместитель главы Минздрава РК Антон Лясковский.

«Сейчас вопрос прорабатывается, но уже рассматриваются Алушта, Феодосия, Керчь, Евпатория и Саки. Для размещения пунктов вакцинации необходимы определенные условия, какое-то помещение, умывальник и так далее», - сказал замминистра здравоохранения РК.

Он добавил, что пункты будут развернуты в ближайшее время.

«День-два нам нужны на проработку вопроса, с завтрашнего дня пункты вакцинации там не появятся. Ведь нам, в том числе, необходимо выделить дополнительные бригады. Вакцина будет подвозиться в сумках-холодильниках по мере надобности», - подчеркнул Антон Лясковский.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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