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Бизнес

В Крыму в четвертый раз за полтора месяца подорожает бензин

16:45 вторник, 29 июня 2021
В Крыму в четвертый раз за полтора месяца подорожает бензин

фото © Новости Крыма

На крымских заправках снова подняли стоимость автомобильного топлива – в четвертый раз за полтора месяца.

Стоимость бензина АИ-95 на заправках самой большой сети АЗС Atan на этой неделе выросла с 52,37 до 52,63 рубля за литр. В середине мая литр этого топлива продавался еще по 51,99 рублей.

Подорожание замечено также и на заправках других сетей АЗС. В частности, на заправках сети ТЭС за неделю 95-й бензин вырос с 52,5 до 52,9 рубля за литр.

Также дорожают и другие виды топлива. Так АИ-92 на заправках ТЭС стали продавать по 48,9 рублей, подняв цену с 48,5 рублей, а на Аtan за последние дни это топливо стало дороже на 23 копейки за литр и теперь составляет 48,71 рублей.

Меньше всего подорожало дизельное топливо. На «атановских» заправках стоимость выросла на 0,18 рублей, на «тэсовских» – на 0,15 рублей за литр.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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