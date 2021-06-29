Бизнес
В Крыму в четвертый раз за полтора месяца подорожает бензин
фото © Новости Крыма
На крымских заправках снова подняли стоимость автомобильного топлива – в четвертый раз за полтора месяца.
Стоимость бензина АИ-95 на заправках самой большой сети АЗС Atan на этой неделе выросла с 52,37 до 52,63 рубля за литр. В середине мая литр этого топлива продавался еще по 51,99 рублей.
Подорожание замечено также и на заправках других сетей АЗС. В частности, на заправках сети ТЭС за неделю 95-й бензин вырос с 52,5 до 52,9 рубля за литр.
Также дорожают и другие виды топлива. Так АИ-92 на заправках ТЭС стали продавать по 48,9 рублей, подняв цену с 48,5 рублей, а на Аtan за последние дни это топливо стало дороже на 23 копейки за литр и теперь составляет 48,71 рублей.
Меньше всего подорожало дизельное топливо. На «атановских» заправках стоимость выросла на 0,18 рублей, на «тэсовских» – на 0,15 рублей за литр.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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