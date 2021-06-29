Общество
В Крыму рассказали о пыточной камере в ущелье
фото © Пелагея Попова
В этом году крымский город Бахчисарай оказался в десятке популярных направлений для отдыха в горах.
Эксперты сервиса бронирования жилья для отдыха TVIL.RU отметили, что особо благоразумные туристы, чтобы не рисковать здоровьем на многолюдных черноморских курортах, решили этим летом отдохнуть в горах.
«Крымские горы, Урал, Алтай — в тройке лидеров среди летних направлений, популярных для отдыха в горах», — сообщили специалисты.
Город Бахчисарай, названный «садом-дворцом», находится у предгорья в долине реки Чурук-Су. Это не просто красивый город, но и город-загадка, рассказала гид Варвара Подлесняк.
Бахчисарай интересует не только любителей спокойного, так называемого музейного отдыха, но и почитателей всего мистического и «мрачного».
Сохранились предания о некоем колодце под названием Тик-Кую, который расположен рядом с пещерным городом Чуфут-Кале.
«В далеких 90-х спелеологи-любители обнаружили в колодце кладку, которая превзошла все их ожидания — целый бочонок с золотом», — поделилась Варвара Подлесняк.
Конечно, золото было потом изъято, добавила гид.
Тик-Кую представляет собой 120-метровую гидротехническую систему. Общая глубина галерей — 45 метров. Колодец входит в комплекс пещерного города Чуфут-Кале и является одним из самых интересных объектов для посещения на полуострове, считает наша собеседница.
Но если загадочные колодцы в пещерных городах вам уже не страшны, местные жители предлагают проследовать в самую что ни на есть настоящую камеру пыток.
Как рассказал житель Бахчисарая Николай, жуткое место находится в скале, приблизительно в 100 метрах от Ханского дворца.
«Если местных жителей спросить, где пыточная, все пальцем покажут», — поведал Николай.
Однако кому сейчас принадлежит это место, неизвестно. Пощекотать нервы туда скорее идут энтузиасты. По словам Подлесняк, в пыточную можно даже отправиться с экскурсией.
В Ханском дворце нам сообщили, что кунсткамер и пыточных на их территории нет. Правда, там умолчали о том, что в музее есть жуткое кресло с огромными шипами.
Если острые ощущения вам не по душе и вы устали от тайн, в Бахчисарае есть бесчисленное множество «мирных» достопримечательностей. К примеру, историко-археологический комплекс «Салачик». Находится он возле подъема к Свято-Успенскому монастырю в Бахчисарае, на нижней стоянке. Тихо, спокойно, вход — 100 рублей.
В тексте использованы материалы: Форпост
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