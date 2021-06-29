В Крыму продадут на аукционе имущество винодельческого завода

Парламент Крыма согласовал продажу на аукционе недвижимого имущества государственного унитарного предприятия «Крымский винодельческий завод», расположенного в Джанкойском районе.

Соответствующее постановление принято на сессии Госсовета республики.

«Согласовать отчуждение путем продажи на открытом аукционе закрепленного на праве хозяйственного ведения за государственным унитарным предприятием Республики Крым «Крымский винодельческий завод» недвижимого имущества», – сказано в документе.

Согласно постановлению, на торги будут выставлены 39 зданий предприятия (компрессорные, хранилища, разливочный цех, контора и т.д.), которые не используются в хозяйственной деятельности винзавода.

Как отмечается в пояснительной записке, «Крымский винодельческий завод» находится в процедуре реорганизации путем присоединения к ГУПов «Учебно-опытный племенной птицеводческий завод им. Фрунзе» и «Плодовод».

По словам спикера парламента республики Владимира Константинова, средства от продажи имущества завода будут направлены на погашение кредиторской задолженности, принимаемой Крымским винодельческим заводом от присоединенных к нему ГУПов. В настоящее время она составляет около 50 млн рублей.

Как утверждают авторы постановления, продажа имущества винзавода не повлияет на его возможность «осуществлять деятельность, предусмотренную уставом».

В декабре 2020 года состоялся аукцион по продаже акций крупнейшего винодельческого предприятия Крыма «Массандра». По итогам торгов владельцем предприятия стало ООО «Южный проект» – дочерняя компания банка «Россия». Стоимость сделки составила 5 млрд 327 млн рублей. В декабре 2017 года «Южный проект» приобрел крымский завод шампанских вин «Новый свет» за 1,5 млрд рублей.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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