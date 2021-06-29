В бухте Севастополя нашли более 80 снарядов времен войны

В Севастополе сотрудники МЧС совместно с подразделениями Черноморского флота провели операции по обезвреживанию и ликвидации боеприпасов времен Второй мировой войны.

Всего было обнаружено и уничтожено более 80 взывоопасных предметов, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по городу.

«С 20 мая по 9 июня работы в бухте Гильзовая велись силами сводного отряда, состоящего из сил Центрспаса и Главного управления МЧС России по городу Севастополю – тогда обнаружили и уничтожили более 200 взрывоопасных предметов. Сейчас севастопольские пиротехники МЧС продолжают мероприятия на данном подводном потенциально опасном объекте. На этот раз подняли из воды 78 боеприпасов», – говорится в сообщении.

Параллельно морской операции проходили работы на суше – в поселке Любимовка. Там на территории частного домовладения в ходе земляных работ жители обнаружили артиллерийский снаряд калибра 155 миллиметров. Взрывоопасный предмет пиротехники МЧС погрузили в спецавтомобиль и вывезли для для последующего уничтожения.

Также на полигоне чрезвычайного ведомства ликвидировали две авиабомбы, обнаруженные в Севастополе ранее. Это советские боеприпасы ФАБ-50 И ФАБ-250 весом 50 и 250 кг соответственно.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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