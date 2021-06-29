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Центр Ялты открыли для личного автотранспорта

14:09 вторник, 29 июня 2021
Ялта
Центр Ялты открыли для личного автотранспорта

фото © www.kommersant.ru

Центр Ялты сегодня был открыт для движения личного транспорта. Как отметила глава администрации города Янина Павленко, соответствующее решение было принято накануне на заседании комиссии по ЧС.

«Однако по-прежнему перекрыты улицы Вергасова, Кривошты и Ломоносова, где все еще ведутся работы», – уточнила она.

В связи с этим в администрации обратили внимание, что по временной схеме все еще осуществляется движение муниципальных автобусных маршрутов №2 Гурзуф – Краснокаменка – Артек и №10 ул. Пионерская – ул. Найденова, а маршрут № 20 ул. Кривошты – ул. Пионерская не работает из-за технических работ на улице Кривошты.

Глава администрации напомнила, что решение перекрыть проезд по центру Ялты было принято 18 июня во время разгула стихии – его затопило одним из первых. В субботу, 26 июня, там частично запустили общественный транспорт.

Сегодня на всех ялтинских маршрутах возобновилось движение троллейбусов.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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