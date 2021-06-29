Потоп в Крыму
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Центр Ялты открыли для личного автотранспорта
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Центр Ялты сегодня был открыт для движения личного транспорта. Как отметила глава администрации города Янина Павленко, соответствующее решение было принято накануне на заседании комиссии по ЧС.
«Однако по-прежнему перекрыты улицы Вергасова, Кривошты и Ломоносова, где все еще ведутся работы», – уточнила она.
В связи с этим в администрации обратили внимание, что по временной схеме все еще осуществляется движение муниципальных автобусных маршрутов №2 Гурзуф – Краснокаменка – Артек и №10 ул. Пионерская – ул. Найденова, а маршрут № 20 ул. Кривошты – ул. Пионерская не работает из-за технических работ на улице Кривошты.
Глава администрации напомнила, что решение перекрыть проезд по центру Ялты было принято 18 июня во время разгула стихии – его затопило одним из первых. В субботу, 26 июня, там частично запустили общественный транспорт.
Сегодня на всех ялтинских маршрутах возобновилось движение троллейбусов.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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Центр Ялты открыли для личного автотранспорта
Центр Ялты сегодня был открыт для движения личного транспорта. Как отметила глава администрации города Янина Павленко, соответствующее решение было принято накануне на заседании комиссии по ЧС.
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