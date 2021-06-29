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Потоп в Крыму

Троллейбусы возобновили работу на всех маршрутах Большой Ялты

13:37 вторник, 29 июня 2021
Ялта

Троллейбусы сегодня вышли на все муниципальные маршруты Большой Ялты.

Об этом сообщил журналистам заместитель министра транспорта Республики Крым Николай Лукашенко.

«По результатам проведенной правительством Республики Крым, администрацией Ялты, УГИБДД МВД по Республике Крым и минтрансом работы с сегодняшнего дня, с 29 июня, в штатном режиме у нас вышли все троллейбусные муниципальные маршруты в Большой Ялте, – сообщил Лукашенко. – Хотел бы напомнить, что троллейбусы по междугородной линии функционировали в штатном режиме. С текущего момента у нас троллейбусы осуществляют движение непосредственно по территории Ялты. Они работают в штатном режиме по согласованному с администрацией города расписанию».

Он напомнил, что для очистки дорог от последствий произошедшего в Ялте потопа, особенно центральных улиц, было необходимо эвакуировать оттуда транспортные средства, которые не забрали владельцы. По его словам, работа по эвакуации транспорта ведется постоянно.

«Если владельцы не находят свое транспортное средство, либо из-за стихии оно было утоплено, (они) могут обратиться на «горячую линию» МВД и уточнить, где находится их транспортное средство. Практически все автомобили находятся на территории грузового морского порта Ялты», – добавил замминистра.

Накануне сообщалось, что в результате наводнения Ялте был нанесен ущерб в размере 7 млрд рублей. В целом по Крыму предварительный ущерб составил 12,5 млрд рублей.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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