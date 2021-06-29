Только на три пострадавших автомобиля в Керчи было оформлено КАСКО

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Специалисты обследовали более 700 автомобилей, пострадавших от наводнения в Керчи.

Полисы КАСКО были оформлены только на три автомобиля, сообщил в эфире телеканала «Россия 24» глава администрации города Сергей Бороздин.

«Автоэксперты осмотрели все автомобили, заявки на которые нам поступили. Отчеты уже все есть. Ждем только формулу расчета, – сказал Бороздин. – Обследовали мы более 700 автомобилей, по которым подали заявку на обследование. К сожалению, страхование КАСКО было только у трех. Мы понимаем, что это ничтожно мало».

В то же время власти города ждут от республиканского правительства формулу расчета для выплаты компенсаций пострадавшему бизнесу. Все заявки от предпринимателей уже получены, акты по ущербу составлены, добавил Бороздин.

Пострадавшие жители Керчи уже получили 43 млн рублей компенсационных выплат. По словам главы администрации города, к вечеру эта сумма возрастет минимум до 63 млн рублей.

В Керчи продолжаются работы по ликвидации последствий наводнения. Накануне в город дополнительно прибыло более шести десятков единиц техники и более трех сотен рабочих.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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