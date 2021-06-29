Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Еще один ковидный госпиталь развернут в Севастополе до конца недели ● В Крыму избранным заведениям разрешили работать во время пандемии ● В Крыму решили вакцинировать отдыхающих прямо в отелях ● Новый антирекорд по числу заражений COVID-19 поставлен в Севастополе ● Число новых заражений в Крыму приближается к трем сотням
Сводка о новых заражениях в Крыму
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За 28 июня на территории Республики Крым зарегистрировано 282 случая коронавирусной инфекции.
Из общего количества заболевших 245 выявлены при обращении за медицинской помощью, 32 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 5 случаев завозные из-за границы.
За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 975 человек.
Количество выздоровевших за сутки составляет 178 человек, выздоровевших за весь период – 43 234 человек.
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Крыму избранным заведениям разрешили работать во время пандемии. Власти Крыма смягчили коронавирусные ограничения в республике, разрешив работу нескольким досуговым заведениям и проведение турнира по футболу среди детей.
В Крыму решили вакцинировать отдыхающих прямо в отелях. Власти Крыма решили, что в первую очередь вакцины должны получить туристы.
Новый антирекорд по числу заражений COVID-19 поставлен в Севастополе. За истекшие сутки в Севастополе зафиксировано 116 случаев заражения коронавирусом. О
Число новых заражений в Крыму приближается к трем сотням. За 27 июня на территории Республики Крым зарегистрировано 276 случаев коронавирусной инфекции.
Сводка о новых заражениях в Крыму
За 28 июня на территории Республики Крым зарегистрировано 282 случая коронавирусной инфекции.
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