Сводка о новых заражениях в Крыму

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За 28 июня на территории Республики Крым зарегистрировано 282 случая коронавирусной инфекции.

Из общего количества заболевших 245 выявлены при обращении за медицинской помощью, 32 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 5 случаев завозные из-за границы.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 975 человек.

Количество выздоровевших за сутки составляет 178 человек, выздоровевших за весь период – 43 234 человек.

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму избранным заведениям разрешили работать во время пандемии. Власти Крыма смягчили коронавирусные ограничения в республике, разрешив работу нескольким досуговым заведениям и проведение турнира по футболу среди детей.

В Крыму решили вакцинировать отдыхающих прямо в отелях. Власти Крыма решили, что в первую очередь вакцины должны получить туристы.

Новый антирекорд по числу заражений COVID-19 поставлен в Севастополе. За истекшие сутки в Севастополе зафиксировано 116 случаев заражения коронавирусом. О

Число новых заражений в Крыму приближается к трем сотням. За 27 июня на территории Республики Крым зарегистрировано 276 случаев коронавирусной инфекции.