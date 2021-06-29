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Потоп в Крыму

Стихия повредила Боткинскую и Штангеевскую тропы в Ялте

20:24 вторник, 29 июня 2021
Ялта

Экологическое кольцо Крыма (Боткинская и Штангеевская тропы в Ялтинском горно-лесном природном заповеднике) пострадали в результате паводка 18 июня.

Об этом сообщает ФГБУ «Заповедный Крым».

«Некоторые участки завалены, устья реки и источников засорены, потоком размыты проходы к видовым местам», — уточнили в пресс-службе «Заповедного Крыма».

С целью расчистки троп завтра, 30 июня, состоится субботник, в котором могут принять участие все неравнодушные крымчане. Место сбора — начало Штангеевской тропы, чуть выше водопада Учан-Су. Начало мероприятия в 10-00.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Ялтинском заповеднике закрыли туристические тропы. Шесть маршрутов в Ялтинском горно-лесном заповеднике временно закрыли для ликвидации последствий наводнения.

Леса Крыма закроют для туристов до осени. Министерство экологии и природных ресурсов Крыма приняло решение продлить ограничения на посещение лесов полуострова на 21 день.

Леса Крыма по-прежнему закрыты от туристов. С 11 июня в Крыму продлили ограничение пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств на 21 день. Такие меры связаны с обеспечением пожарной безопасности.

Власти рассказали как попасть в заповедники Крыма без штрафа. Стоимость посещения маршрутов в крымских заповедниках по-прежнему составляет 150 рублей. Штраф за посещение особо охраняемой природной территории без специально оформленного разрешения обойдется минимум в 20 раз дороже.

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