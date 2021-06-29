Потоп в Крыму
Развитие сюжета: Два микрорайона в Ялте остаются засыпаны щебнем ● Детсады в Ялте не будут работать еще неделю ● Более 80 пляжей в Крыму закрыты из-за последствий наводнения ● За два дня в Крыму израсходовали месячный запас противоградовых ракет ● Центр Ялты открыли для личного автотранспорта
Стихия повредила Боткинскую и Штангеевскую тропы в Ялте
Экологическое кольцо Крыма (Боткинская и Штангеевская тропы в Ялтинском горно-лесном природном заповеднике) пострадали в результате паводка 18 июня.
Об этом сообщает ФГБУ «Заповедный Крым».
«Некоторые участки завалены, устья реки и источников засорены, потоком размыты проходы к видовым местам», — уточнили в пресс-службе «Заповедного Крыма».
С целью расчистки троп завтра, 30 июня, состоится субботник, в котором могут принять участие все неравнодушные крымчане. Место сбора — начало Штангеевской тропы, чуть выше водопада Учан-Су. Начало мероприятия в 10-00.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Ялтинском заповеднике закрыли туристические тропы. Шесть маршрутов в Ялтинском горно-лесном заповеднике временно закрыли для ликвидации последствий наводнения.
Леса Крыма закроют для туристов до осени. Министерство экологии и природных ресурсов Крыма приняло решение продлить ограничения на посещение лесов полуострова на 21 день.
Леса Крыма по-прежнему закрыты от туристов. С 11 июня в Крыму продлили ограничение пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств на 21 день. Такие меры связаны с обеспечением пожарной безопасности.
Власти рассказали как попасть в заповедники Крыма без штрафа. Стоимость посещения маршрутов в крымских заповедниках по-прежнему составляет 150 рублей. Штраф за посещение особо охраняемой природной территории без специально оформленного разрешения обойдется минимум в 20 раз дороже.
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