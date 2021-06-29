Происшествия
Севастополец украл с карты знакомого 170 тысяч рублей
В Севастополе задержали 41-летнего мужчину, подозреваемого в краже 170 тысяч рублей с банковской карты.
Об этом сообщает пресс-служба УМВД Севастополя.
«Вечером 64-летний житель Севастополя познакомился в питейном заведении с одним из посетителей. После совместного распития спиртных напитков мужчины вместе отправились к банкомату снять наличные деньги. Воспользовавшись удобным случаем, новый приятель запомнил пин-код от карты пенсионера, а когда они вернулись в бар, тайком похитил у него карту и скрылся», – говорится в ведомстве.
По данным следствия, злоумышленник обналичил 170 тысяч рублей в ближайшем банкомате и потратил их на свои нужды. Потерпевший обнаружил пропажу своей банковской карты спустя несколько дней.
Подозреваемый был неоднократно судим за кражи и грабеж. Сейчас ему грозит до 6 лет лишения свободы.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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