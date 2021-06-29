Происшествия
Разбежавшись, прыгнул со скалы: в Крыму спасли очередного туриста
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На мысе Тарханкут в западном Крыму мужчина прыгнул в воду со скалы высотой около 10 метров и получил травмы.
Об этом сообщила пресс-служба МЧС Крыма.
«28 июня в 17:30 в службу спасения поступило сообщение о том, что в районе мыса Тарханкут (Черноморский район) со скалы упал человек, очевидцы эвакуировали его из воды на берег. Требуется помощь спасателей в эвакуации», – сказано в сообщении.
Прибывшие на место происшествия спасатели выяснили, что отдыхающий травмировался в результате прыжка в воду с 10-метровой скалы.
Медики оказали ему помощь, после чего спасатели с помощью специальных носилок эвакуировали пострадавшего к карете скорой помощи. Пострадавшего госпитализировали в Черноморскую центральную районную больницу.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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