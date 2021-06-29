Прогноз погоды в Крыму на вторник 29 июня

Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в вторник, 29 июня.

Крымгидрометцентр не передавал на сегодня погодных предупреждений об опасных явлениях.

В Симферополе сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Осадки возможны только ночью. Температура воздуха днем от 17 до 27, ночью около 17 градусов. Ветер западный 10 км/час, возможны порывы до 18 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 55 до 97 процентов, атмосферное давление 761 мм рт.ст.

В Ялте сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 22 до 27, ночью от 22 до 23 градусов. Ветер северо-западный 8 км/час, возможны порывы до 14 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 65 до 81 процентов, атмосферное давление 760 мм рт.ст.

В Севастополе сегодня утром ясная погода, во второй половине дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 20 до 25, ночью от 20 до 21 градусов. Ветер северо-западный 13 км/час, возможны порывы до 25 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 76 до 99 процентов, атмосферное давление 761 мм рт.ст.

В Феодосии сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 21 до 28, ночью около 21 градусов. Ветер западный 10 км/час, возможны порывы до 23 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 56 до 78 процентов, атмосферное давление 760 мм рт.ст.

В Керчи сегодня утром переменная облачность, во второй половине дня - ясная погода. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 22 до 27, ночью от 22 до 23 градусов. Ветер северо-западный 16 км/час, возможны порывы до 23 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 56 до 75 процентов, атмосферное давление 760 мм рт.ст.

В Евпатории сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 20 до 27, ночью около 20 градусов. Ветер северо-западный 14 км/час, возможны порывы до 26 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 59 до 87 процентов, атмосферное давление 760 мм рт.ст.

В Джанкое сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 19 до 28, ночью от 19 до 20 градусов. Ветер западный 15 км/час, возможны порывы до 25 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 49 до 88 процентов, атмосферное давление 759 мм рт.ст.

В Армянске сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 20 до 28, ночью от 20 до 21 градусов. Ветер северо-западный 17 км/час, возможны порывы до 28 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 55 до 79 процентов, атмосферное давление 760 мм рт.ст.

На Ай-Петри сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 16 до 21, ночью около 16 градусов. Ветер северо-западный 9 км/час, возможны порывы до 16 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 65 до 84 процентов, атмосферное давление 760 мм рт.ст.

На Ангарском перевале сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 17 до 23, ночью около 17 градусов. Ветер северо-западный 7 км/час, возможны порывы до 12 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 63 до 90 процентов, атмосферное давление 761 мм рт.ст.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 20 до 25 градусов тепла. По городам: в Алуште - 21, в Евпатории - 21, на мысе Казантип в Азовском море - 25, в Керчи - 26, в Николаевке - 22, в Севастополе - 22, в Судаке - 23, на Тарханкуте - 22, в Феодосии - 24, в Ялте - 21 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 22, в Египте - 25, на Кипре - 25, в Одессе - 22, в Сочи - 23, в Турции - 26, в Хорватии - 24 градусов выше нуля.

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