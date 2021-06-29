Отпускники отказались прививаться ради отдыха на российских курортах

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Только 3% россиян готовы поставить прививку от коронавируса, чтобы посетить курорты Краснодарского края.

Об этом свидетельствуют данные опроса портала Superjob. Опрос проводился среди 1,6 тысячи человек по всей стране.

При этом отмечается, что в мае 20% россиян заявляли о готовности вакцинироваться для поездки за рубеж.

Тема возникла из-за того, что с 1 июля, по указу краснодарских властей, туристов будут заселять в гостиницы только с отрицательным ПЦР-тестом, а с 1 августа — отдыхать смогут только вакцинированные или те, у кого есть медотвод.

При этом, по подсчетам Российского союза туриндустрии, к 1 августа привиться успеют только 15–17% тех, кто запланировал отпуск в Краснодарском крае.

С вопросом о том, почему граждане РФ не хотят беречь себя и близких на российском юге и как из-за этого сложится отпускной сезон, ForPost обратился к главе Уральской ассоциации туризма Михаилу Мальцеву.

В первую очередь он призвал не преувеличивать «масштаб бедствия», сказав, что есть отдельные аннуляции, но это не носит массовый характер.

«Делать выводы, исходя из одного опроса, не следует. Но смущает меня то, что люди вместо фактической вакцинации могут начать покупать справки о том, что поставили прививку. Это вызовет совсем не тот эффект, на который рассчитывали власти. И отдыхающие окажутся в опасной ситуации рядом с псевдовакцинированными», — рассказал эксперт.

Ранее сообщалось, что подделка документов в период пандемии грозит стать дополнительным фактором роста больных.

Собеседник отметил, что часть людей окажется в сложном положении, потому что аннулировать тур без штрафов они не смогут и будут вынуждены делать прививку. Но эксперт предполагает, что это, опять же, может привести лишь к подделке справок.

Мальцев считает, что краснодарским властям стоит смягчить правила въезда, чтобы не подорвать туристическую отрасль. В частности, собеседник призвал разрешить туристам отдыхать при наличии отрицательного ПЦР-теста.

По мнению Мальцева, строгие правила нахождения на Кубани также могут увеличить турпоток в Крым, где ПЦР-тест и справку об эпидокружении нужно будет предъявлять только при заселении в санатории.

Вместе с тем в соседнем Севастополе правила для туристов ужесточили: до 15 июля бронирование мест, прием и заселение в гостиницы допускается только при наличии результатов теста ПЦР, проведенного не более чем за три дня до размещения, сертификата о наличии прививки от COVID-19 или справки о наличии антител класса G (IgG) к коронавирусу, выданной не позднее чем за 30 дней до заселения. Но уже с 16 июля результаты теста ПЦР не дадут права на заселение.

Однако мы просим читателей учитывать, что из-за возможных изменений перед планированием поездки следует заново ознакомиться с правилами, так как эпидобстановка и, следовательно, решения властей могут поменяться.

«Безусловно, при прочих равных условиях люди поедут в Крым. И даже не потому, что на Кубань станет неудобно ехать, а потому, что такие меры — сигнал о том, что там небезопасно. Но форма документа, который принял губернатор Краснодарского края, позволяет вносить изменения. Он в любой момент может это сделать», — высказался эксперт.

Кроме того, глава Уральской ассоциации туризма призвал власти обратить внимание на еще один крайне опасный для туриндустрии фактор: строгие правила в официальных местах размещения могут подстегнуть серый рынок — нелегальные или полулегальные гостевые дома и хостелы. В этом случае инфраструктура, которая действует в рамках закона, начнет терять деньги.

В тексте использованы материалы: Форпост

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