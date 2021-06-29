Отели Ялты не испытывают дефицит воды, ее доставляют водовозы

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Отели Ялты не испытывают дефицит воды после подтоплений, при необходимости ее доставляют водовозами.

Об этом сказал председатель комитета парламента Крыма по туризму, курортам и спорту Алексей Черняк.

«У всех есть запас, вода техническая поставляется по всей Ялте. У объектов есть свои насосы, свои фильтры, свои системы водообеспечения. Где необходимо, довозится питьевыми водовозами», – цитирует Черняка ТАСС.

Он напомнил, что туристические объекты полуострова готовились к засухе, из-за чего они установили емкости с трехдневным запасом воды весной.

По словам Черняка, пляжи Ялты «привели в порядок», но купаться в море все еще запрещено.

«Несколько раз в день Роспотребнадзор мониторит состояние воды. Понятно, что эти осадки принесли речной песок, ил. Как только нормы воды придут в соответствие, будет разрешено купаться», – добавил он.

Продолжается ликвидация последствий стихии в двух отелях Ялты, получивших серьезные повреждения, сказал Алексей Черняк. Отдыхающих из них расселили в другие отели, а туристам, которые должны были приехать, предложили перенести поездку.

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