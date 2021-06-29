Курортный сезон
Развитие сюжета: Дикий отдых на пляже в Крыму станет платным ● Когда из Крыма уйдут дожди и потеплеет море: прогноз от ФОБОСа ● Кубани предрекли конец турсезона из-за новых антиковидных мер ● Отмены бронирования на основных курортах Крыма выросли на 30 процентов ● Туроператоры спрогнозировали срок снижения цен на отдых в Крыму
Очередной антирекорд по числу заражений COVID-19 поставлен в Севастополе
фото © pixabay.com
Число новых случаев заражения коронавирусной инфекцией составило в Севастополе за истекшие сутки 117, что является максимальным суточным показателем за весь период пандемии.
Об этом свидетельствую данные федерального оперштаба по коронавирусу.
За сутки в городе умерло три пациента, 89 – выздоровели. За весь период пандемии в городе зафиксировано 16 504 случая коронавируса, выздоровело 14 621 человек, умерло 733 пациента.
Антирекорды по суточным заражениям в Севастополе фиксируются с 26 июня.
В Республике Крым за истекшие сутки медики выявили 282 новых случая коронавируса. «Из общего количества заболевших 245 выявлены при обращении за медицинской помощью, 32 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, пять случаев завозные из-за границы», – написал глава Крыма Сергей Аксенов на своей странице «ВКонтакте».
По данным минздрава республики, за сутки умерло шесть пациентов, 178 – выздоровели. За весь период пандемии в регионе зафиксировано 48 092 случая коронавируса, выздоровело 43 234 человека, умерло 1 498 пациентов.
Рост заболеваемости коронавирусом на полуострове отмечается после майских праздников.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
Ранее Новости Крыма сообщали:
Еще один ковидный госпиталь развернут в Севастополе до конца недели. Горбольница №9 в Севастополе до конца недели снова станет ковидным госпиталем. Работы по подготовке медучреждения уже ведутся, об этом на аппаратном совещании в правительстве города сообщил директор департамента здравоохранения Виталий Денисов.
В Крыму избранным заведениям разрешили работать во время пандемии. Власти Крыма смягчили коронавирусные ограничения в республике, разрешив работу нескольким досуговым заведениям и проведение турнира по футболу среди детей.
В Крыму решили вакцинировать отдыхающих прямо в отелях. Власти Крыма решили, что в первую очередь вакцины должны получить туристы.
Новый антирекорд по числу заражений COVID-19 поставлен в Севастополе. За истекшие сутки в Севастополе зафиксировано 116 случаев заражения коронавирусом. О
Центр Ялты открыли для личного автотранспорта
Центр Ялты сегодня был открыт для движения личного транспорта. Как отметила глава администрации города Янина Павленко, соответствующее решение было принято накануне на заседании комиссии по ЧС.
В России от COVID-19 умерли 652 человека за сутки - новый антирекорд
В России за минувшие сутки скончались 652 человека от новой коронавирусной инфекции.
Очередной антирекорд по числу заражений COVID-19 поставлен в Севастополе
Число новых случаев заражения коронавирусной инфекцией составило в Севастополе за истекшие сутки 117, что является максимальным суточным показателем за весь период пандемии.
На Ялту снова обрушился ливень: власти развернули оперштаб
В субботу, спустя неделю после наводнения, в Ялте снова начался ливень. Власти разворачивают оперативный штаб. Все силы и средства, чтобы противостоять стихии и не допустить новых подтоплений, находятся в полной готовности.
26 июня
Какой сегодня праздник 29 июня фото
Сегодня, 29 июня 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.