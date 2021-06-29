Очередной антирекорд по числу заражений COVID-19 поставлен в Севастополе

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Число новых случаев заражения коронавирусной инфекцией составило в Севастополе за истекшие сутки 117, что является максимальным суточным показателем за весь период пандемии.

Об этом свидетельствую данные федерального оперштаба по коронавирусу.

За сутки в городе умерло три пациента, 89 – выздоровели. За весь период пандемии в городе зафиксировано 16 504 случая коронавируса, выздоровело 14 621 человек, умерло 733 пациента.

Антирекорды по суточным заражениям в Севастополе фиксируются с 26 июня.

В Республике Крым за истекшие сутки медики выявили 282 новых случая коронавируса. «Из общего количества заболевших 245 выявлены при обращении за медицинской помощью, 32 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, пять случаев завозные из-за границы», – написал глава Крыма Сергей Аксенов на своей странице «ВКонтакте».

По данным минздрава республики, за сутки умерло шесть пациентов, 178 – выздоровели. За весь период пандемии в регионе зафиксировано 48 092 случая коронавируса, выздоровело 43 234 человека, умерло 1 498 пациентов.

Рост заболеваемости коронавирусом на полуострове отмечается после майских праздников.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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