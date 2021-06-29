Нидерланды обвинили РФ в «имитации атак» на фрегат около Крыма

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Россия нарушила право на свободу судоходства, а также ряд двусторонних соглашений, считают в минобороны Нидерландов.

Российские истребители создали небезопасную ситуацию в Черном море, пролетев «очень низко» над голландским фрегатом Evertsen. Об этом сообщило министерство обороны Нидерландов во вторник, 29 июня.

Указано, что этот инцидент произошел 24 июня, когда военный корабль находился к юго-востоку от Крыма.

«Самолеты неоднократно доставляли беспокойство экипажу Evertsen в период с 15:30 по 20:30 по местному времени. Они пролетали в опасной близости и очень низко, осуществляя имитацию атак. Истребители были вооружены бомбами и так называемыми ракетами класса воздух – поверхность, предназначенными для поражения целей с воздуха», – говорится в сообщении.

Также указано, что на фрегате Evertsen произошел сбой в работе электронного оборудования.

В Нидерландах считают, что такими действиями Россия нарушила право на свободу судоходства, а также двусторонние соглашения, в том числе соглашение о предотвращении инцидентов на море, которое направлено на то, чтобы исключить небезопасные ситуации в море.

«Evertsen шел в открытом море в международных водах, – сказал командир корабля капитан-лейтенант Джордж Пастоор. – Для этих агрессивных действий не было никаких причин. Несмотря на это, имитации атак продолжалась несколько часов. Это было безответственное и небезопасное поведение в море».

В свою очередь исполняющая обязанности министра обороны страны Анк Бейлевельд-Схаутен назвала данные действия безответственными и заявила, что голландская сторона намерена обсудить данный инцидент с Россией.

Фрегат Evertsen входит в состав британской ударной группы во главе с эсминцем HMS Defender ВМС Великобритании. Корабли проводят учения с союзниками в регионе и осуществляют заходы в ряд портов.

В тексте использованы материалы: Корреспондент

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