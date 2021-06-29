На «Тавриде» фура протаранила стоящий на обочине грузовик

На трассе «Таврида» в районе села Мичуринское произошло ДТП с участием двух грузовиков, пострадал один человек.

Об этом сообщает пресс-служба МВД России по РК.

«По предварительным данным, около четырех часов ночи в районе поворота на село Мичуринское водитель грузового автомобиля DAF с полуприцепом, при обгоне допустил наезд на стоящий на обочине грузовой автомобиль MAN с полуприцепом. В результате ДТП водитель автомобиля DAF получил телесные повреждения и был доставлен в медицинское учреждение», - говорится в сообщении ведомства.

На данный момент сотрудники МВД изучают все обстоятельства произошедшего, проводится проверка.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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