Масштабы грядущей застройки Южного пригорода Херсонеса попали на видео

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Строительная площадка под кластер вблизи Херсонеса, между улицей Ерошенко и парком Анны Ахматовой, закрыта от общественности забором.

Грандиозность объекта удалось оценить с помощью квадрокоптера, запущенного журналистами телеканала «НТС».

Видно, что строительный городок возводится быстрыми темпами вблизи 12-й и 13-й батарей, которые также оказались в зоне застройки. Рядом с ними расположились несколько десятков бытовок, стоит тяжелая строительная техника. Растущий строительный городок на фотографиях обведен красным.

По данным издания, заборы возводились под охраной неизвестных, которые представлялись журналистам «НТС» военнослужащими. Они воспрепятствовали прохождению корреспондентов. При этом в Крымском территориальном управлении имущественных отношений Минобороны сообщили, что данные участки им не подведомственны, земля еще в 2017 году была передана городу.

В тексте использованы материалы: Форпост

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