Крымчанин убил человека на следующий день после освобождения из колонии

Армянский городской суд вынес приговор местному жителю, который на следующий день после освобождения из колонии до смерти избил мужчину.

Об этом сообщила пресс-служба суда.

«19 мая 2020 года местный житель … на следующий день после освобождения из мест лишения свободы, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на фоне произошедшего конфликта с другим гражданином 1970 года рождения, стопой правой ноги нанес один удар в область живота потерпевшего в момент, когда тот лежал на спине. В результате действий подсудимого потерпевший впоследствии скончался», – говорится в сообщении.

В суде дело рассматривалось с участием коллегии присяжных заседателей, которые вынесли обвинительный вердикт. Суд квалифицировал действия подсудимого по части 4 статьи 111 УК РФ – умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу. Гражданский иск потерпевшей стороной в суд не был заявлен.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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