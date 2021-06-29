Происшествия
Крымчанин убил человека на следующий день после освобождения из колонии
Армянский городской суд вынес приговор местному жителю, который на следующий день после освобождения из колонии до смерти избил мужчину.
Об этом сообщила пресс-служба суда.
«19 мая 2020 года местный житель … на следующий день после освобождения из мест лишения свободы, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на фоне произошедшего конфликта с другим гражданином 1970 года рождения, стопой правой ноги нанес один удар в область живота потерпевшего в момент, когда тот лежал на спине. В результате действий подсудимого потерпевший впоследствии скончался», – говорится в сообщении.
В суде дело рассматривалось с участием коллегии присяжных заседателей, которые вынесли обвинительный вердикт. Суд квалифицировал действия подсудимого по части 4 статьи 111 УК РФ – умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.
Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу. Гражданский иск потерпевшей стороной в суд не был заявлен.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
Ранее Новости Крыма сообщали:
Молодой анархист планировал взорвать железнодорожный мост в Инкермане. Сотрудники Центра по противодействию экстремизму (ЦПЭ) и ФСБ задержали 22-летнего Ивана К., который в сентябре текущего года планировал взорвать железнодорожный мост через реку Черную в городе Инкермане.
Суд вынес приговор жителю Судака, ударившему собутыльницу ножом в живот. За эти действия 42-летний местный житель был приговорен к 4 годам лишения свободы, которые назначены условно с испытательным сроком на 2 года.
В Крыму руководителя посадили под домашний арест за долги по зарплате. В Севастополе по решению суда взят под домашний арест руководитель одной из строительных фирм, которого подозреваю в невыплате своим сотрудникам заработной платы.
На набережной в Крыму найдены опасные аттракционы. Аттракционы в парке культуры и отдыха на набережной Керчи работают без регистрации и несут угрозу жизни и здоровью людей.
Какой сегодня праздник 29 июня фото
Сегодня, 29 июня 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
Отели Ялты не испытывают дефицит воды, ее доставляют водовозы
Отели Ялты не испытывают дефицит воды после подтоплений, при необходимости ее доставляют водовозами.
Тридцать процентов россиян не могут отправится в отпуск из-за отсутствия денег
Почти треть россиян из-за отсутствия средств не могут отправиться в отпуск, сообщает Радио Свобода со ссылкой на опрос, проведенный по заказу IT-сервиса по поиску работы и подбору персонала SuperJob.ru.
Авиарейс «Москва - Симферополь» отменили из-за пассажира
Одна из российских авиакомпаний отменила рейс Симферополь — Москва после задержки на 5,5 часов, об этом сообщила пассажирка этого рейса.
20 часов назад
Дикий отдых на пляже в Крыму станет платным
24 часа назад
Еще один ковидный госпиталь развернут в Севастополе до конца недели
Горбольница №9 в Севастополе до конца недели снова станет ковидным госпиталем. Работы по подготовке медучреждения уже ведутся, об этом на аппаратном совещании в правительстве города сообщил директор департамента здравоохранения Виталий Денисов.