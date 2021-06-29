Крымчане в ужасе от благоустройства знаменитой тропы

фото © Ольга Зорина|ВКонтакте

Жители Судака, что на юго-востоке Крыма, с подозрением отнеслись к строительным работам на туристическом маршруте «Тропа Голицына», проложенном по ботаническому заказнику «Новый Свет».

Фотографию строящегося на мысе Плоском деревянного настила выложила в Сеть жительница Феодосии Ольга Зорина.

«И даже не знаю, радоваться или грустить о том, что нарушается первозданная красота», — написала крымчанка на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Подписчики оказались солидарны с ней. Среди комментариев встречаются предположение, что строится кафе, и надежда на то, что очередной потоп смоет все конструкции.

Как выяснилось, стройку ведет Судакский лесхоз, в чьем ведении находится территория заказника «Новый Свет». Туристов в скором времени ждет не кафе и магазин, а комфортные навесы для отдыха, заверили редакцию в администрации.

«Это будут три беседки размерами 3 на 3 метра. Работы выполняются по госзаданию. Делаем в стороне от тропы, чтобы можно было сесть в тени, полюбоваться морем», — объяснил директор лесоохотничьего хозяйства Кирилл Решетников.

Напомним, ранее крымчане также были удивлены идеей ФГУП «Заповедный Крым» проложить металлические настилы вместо троп на плато Ай-Петри, и недовольны деревянными настилами по территории Херсонеса.

В тексте использованы материалы: Форпост

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