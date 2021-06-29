Жилплощадь
Крым и Севастополь оказались регионами с самым недоступным жильем
Крым и Севастополь оказались в конце списка регионов по доступности жилья.
Доступность типовых двухкомнатных квартир на вторичном рынке полуострова за год снизилась: цены на жилье росли гораздо быстрее, чем зарплата крымчан.
В итоге Республика Крым оказалась на 80-м месте: средняя стоимость квартиры площадью 60 «квадратов» в 1 квартале текущего года составляла 4,2 млн рублей – копить на нее жителям РК придется минимум 14 лет (год назад этот показатель составлял 10,6).
А Севастополь и вовсе занимает последнюю, 82-ую, строчку рейтинга: средняя стоимость «двушки» – около 5,2 млн, исходя из местных зарплата, копить придется почти 16 лет.
Отметим, что лидером рейтинга стал ЯНАО, где купить среднестатистическую квартиру можно через год с небольшим.
В тексте использованы материалы: Новый день
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