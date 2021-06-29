Крым и Севастополь оказались регионами с самым недоступным жильем

Крым и Севастополь оказались в конце списка регионов по доступности жилья.

Доступность типовых двухкомнатных квартир на вторичном рынке полуострова за год снизилась: цены на жилье росли гораздо быстрее, чем зарплата крымчан.

В итоге Республика Крым оказалась на 80-м месте: средняя стоимость квартиры площадью 60 «квадратов» в 1 квартале текущего года составляла 4,2 млн рублей – копить на нее жителям РК придется минимум 14 лет (год назад этот показатель составлял 10,6).

А Севастополь и вовсе занимает последнюю, 82-ую, строчку рейтинга: средняя стоимость «двушки» – около 5,2 млн, исходя из местных зарплата, копить придется почти 16 лет.

Отметим, что лидером рейтинга стал ЯНАО, где купить среднестатистическую квартиру можно через год с небольшим.

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