Власть
Глава Роспотребнадзора Севастополя покинул свой пост
Начальник территориального отдела Роспотребнадзора Роман Проскурнин покинул свой пост, возглавив ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе».
В настоящее время обязанности начальника регионального отдела исполняет Зарема Смаилова.
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев отметил, что Проскурнина следует поблагодарить за проделанную работу. Напомним, что Роман Проскурнин занимал эту должность с 2011 года.
В настоящее время Роспотребнадзор продолжает работу по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции, активно занимаясь прибывающими из-за границы гражданами. За последнее время случаи заражения коронавирусом, по словам Заремы Смаиловой, были зафиксированы у граждан, прибывших в Севастополь из Африки, Израиля, Украины и Эстонии.
Отметим, что коронавирусная ситуация в регионе сейчас ухудшается: вчера в Севастополе было зафиксировано максимальное за время эпидемии количество выявленных случаев заражения – 116. Городская больница №9 до конца недели снова станет коронавирусным госпиталем.
В тексте использованы материалы: Форпост
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