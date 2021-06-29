Власть
ФСБ задержала в Крыму трех граждан РФ за хищение 19 млн рублей
Сотрудники УФСБ России по Крыму и Севастополю задержали трех граждан РФ, подозреваемых в хищении крупной суммы денег одного из государственных коммунальных предприятий республики.
Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Операцию по задержанию одного из подозреваемых провели у стойки регистрации в зоне вылета аэропорта Симферополь.
По данным ФСБ, в 2018 году между госпредприятием и коммерческой фирмой был заключен контракт на выполнение строительно-монтажных работ. Цена контракта составила более 54 млн рублей. К указанным работам в качестве субподрядчиков были привлечены два общества с ограниченной ответственностью.
«Сотрудниками УФСБ установлено, что лицо, фактически единолично выполняющее управленческие функции в обеих субподрядных организациях, вступило в преступный сговор с представителями госпредприятия и одной из строительных компаний, в должностные обязанности которых входил контроль и приемка выполненных по контракту работ. Целью сговора являлось хищение денежных средств госпредприятия путем внесения недостоверных завышенных сведений о стоимости и объемах работ в акты приемки выполненных работ», – говорится в сообщении.
В результате произведенных махинаций подозреваемые получили в полное распоряжение не менее 19 млн рублей за фактически не выполненные работы. Тем самым
госпредприятию был причинен материальный ущерб в особо крупном размере.Фигурантом дела грозит лишения свободы на срок до 10 лет со штрафом в размере до 1 млн рублей.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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