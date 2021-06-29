Потоп в Крыму
Развитие сюжета: Детсады в Ялте не будут работать еще неделю ● Более 80 пляжей в Крыму закрыты из-за последствий наводнения ● За два дня в Крыму израсходовали месячный запас противоградовых ракет ● Центр Ялты открыли для личного автотранспорта ● Троллейбусы возобновили работу на всех маршрутах Большой Ялты
Два микрорайона в Ялте остаются засыпаны щебнем
фото © Янина Павленко / Facebook
Два района Большой Ялты – Васильевка и Хуторок остаются частично засыпанными щебнем после наводнения и сошедшего селя.
Об этом сегодня на заседании оперативного штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в Республике Крым сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко.
«У нас остаются еще засыпанные щебнем два района – район Васильевки и район кооператива «Хуторок»… Сергей Валерьевич (Аксенов, глава Крыма), по кооперативу «Хуторок» прошу вас (обсудить) на совещании, потому что 57 участков (засыпано селем)», – сказала Павленко.
Глава Крыма отметил, что в ялтинской Васильевке самая сложная ситуация. «Там самый большой объем ущерба нанесен и самый большой объем селя и пород сошел. (Предстоит) самый большой объем расчистки… На этой неделе мы в любом случае совещание рабочее проведем, и на следующей неделе я туда заеду», – сказал Аксенов.
В ночь на 18 июня сильный дождь начался в Ялте, ливень продолжался и днем. Всего за сутки выпало 135 мм осадков – три месячные нормы. Более 50 человек оказались травмированы, один погиб, один пропал без вести. В результате населенным пунктам Большой Ялты нанесен ущерб в размере 7 млрд рублей.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
Ранее Новости Крыма сообщали:
За два дня в Крыму израсходовали месячный запас противоградовых ракет. Сейчас запас ракет экстренно пополняют.
Отели Ялты не испытывают дефицит воды, ее доставляют водовозы. Отели Ялты не испытывают дефицит воды после подтоплений, при необходимости ее доставляют водовозами.
Власти оценили ущерб от потопа в Крыму в 12,5 млрд рублей. Предварительный ущерб, нанесенный Крыму сильными ливнями, оценен в 12,5 млрд рублей.
Более 20 домов и квартир в Ялте не подлежат восстановлению после потопа. Комиссия в Ялте признала не подлежащими восстановлению после потопа более 20 домов и квартир.
Нидерланды обвинили РФ в «имитации атак» на фрегат около Крыма
Россия нарушила право на свободу судоходства, а также ряд двусторонних соглашений, считают в минобороны Нидерландов.
Два микрорайона в Ялте остаются засыпаны щебнем
Два района Большой Ялты – Васильевка и Хуторок остаются частично засыпанными щебнем после наводнения и сошедшего селя.
Отпускники отказались прививаться ради отдыха на российских курортах
Только 3% россиян готовы поставить прививку от коронавируса, чтобы посетить курорты Краснодарского края.
В Крыму туристов возят переполненные автобусы-развалюхи и водители-хамы
В разгар туристического сезона в Крыму на междугородних маршрутах продолжают курсировать морально и технически изношенные автобусы.
13 часов назад
Сводка о новых заражениях в Крыму
10 часов назад
В Крыму рассказали о пыточной камере в ущелье
10 часов назад
В Севастополе обвалился спуск к пляжуфото
11 часов назад
Крымчане в ужасе от благоустройства знаменитой тропы
7 часов назад
В России от COVID-19 умерли 652 человека за сутки - новый антирекорд
В России за минувшие сутки скончались 652 человека от новой коронавирусной инфекции.