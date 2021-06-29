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Потоп в Крыму

Два микрорайона в Ялте остаются засыпаны щебнем

20:13 вторник, 29 июня 2021
Ялта
Два микрорайона в Ялте остаются засыпаны щебнем

фото © Янина Павленко / Facebook

Два района Большой Ялты – Васильевка и Хуторок остаются частично засыпанными щебнем после наводнения и сошедшего селя.

Об этом сегодня на заседании оперативного штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в Республике Крым сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко.

«У нас остаются еще засыпанные щебнем два района – район Васильевки и район кооператива «Хуторок»… Сергей Валерьевич (Аксенов, глава Крыма), по кооперативу «Хуторок» прошу вас (обсудить) на совещании, потому что 57 участков (засыпано селем)», – сказала Павленко.

Глава Крыма отметил, что в ялтинской Васильевке самая сложная ситуация. «Там самый большой объем ущерба нанесен и самый большой объем селя и пород сошел. (Предстоит) самый большой объем расчистки… На этой неделе мы в любом случае совещание рабочее проведем, и на следующей неделе я туда заеду», – сказал Аксенов.

В ночь на 18 июня сильный дождь начался в Ялте, ливень продолжался и днем. Всего за сутки выпало 135 мм осадков – три месячные нормы. Более 50 человек оказались травмированы, один погиб, один пропал без вести. В результате населенным пунктам Большой Ялты нанесен ущерб в размере 7 млрд рублей.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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Два микрорайона в Ялте остаются засыпаны щебнем

Два микрорайона в Ялте остаются засыпаны щебнем

Два района Большой Ялты – Васильевка и Хуторок остаются частично засыпанными щебнем после наводнения и сошедшего селя.

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