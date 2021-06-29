Детсады в Ялте не будут работать еще неделю

В пострадавшей из-за аномальных ливней Ялте детские сады заработают только в понедельник.

Об этом на заседании штаба по противодействию ЧС сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко.

Она также попросила работодателей отнестись с пониманием, если их сотрудникам приходится оставаться дома, поскольку не с кем оставить детей.

Глава РК Сергей Аксенов пояснил, что такое решение связано с качеством воды в городе.

«Вода, которые сейчас подается в детские сады, непригодна для употребления. Понимаю, что работающим ялтинцам необходимо отдать детей в детский сад, но в таких условиях мы считаем, что открытие детских садов – преждевременно. Прошу всех потерпеть», - подчеркнул глава республики.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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