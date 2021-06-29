Более 80 пляжей в Крыму закрыты из-за последствий наводнения

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На пострадавшей от наводнения части побережья Крыма приостановлена эксплуатация 83 пляжей, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

«В Республике Крым на территориях, пострадавших от подтопления, в связи с ухудшением качества морской воды приостановлена эксплуатация 83 пляжей», – сказано в сообщении.В ведомстве добавили, что качество воды в водоемах по результатам проб не ниже среднемноголетних уровней по соответствию гигиеническим по санитарно-химическим и микробиологическим нормативам.

Всего в этом году в официальный реестр зон отдыха внесено крымских 373 пляжа, на которых разрешено купание.

В течение течение ближайших трех дней специалисты будут отбирать пробы морской воды в Большой Ялте на участке побережья от Фороса до Алупки.

17 июня, в результате ливневых дождей на востоке Крыма, вызванных черноморским циклоном, были затоплены Керчь, Ялта и ряд других районов полуострова, после чего в Крыму был объявлен режим ЧС. Из-за схода селевых потоков в Ялте было запрещено купание в море.

26 июня в Ялте произошло второе подтопление города. Все силы в городе были стянуты к территориям, расположенным вдоль русел рек, где многоэтажки после очередного дождя оказались в нескольких метрах от вышедшей из берегов большой воды. Из-за стихии пострадали сотни домов, более 1700 человек были эвакуированы. На данный момент все силы брошены на ликвидацию последствий наводнений в городах, для этого в Крым прибыли дополнительные отряды МЧС и Минобороны. Ущерб от наводнения в Крыму вырос до отметки в 201 млн рублей.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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