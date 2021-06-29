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Потоп в Крыму

Более 20 домов и квартир в Ялте не подлежат восстановлению после потопа

06:58 вторник, 29 июня 2021
Ялта
Более 20 домов и квартир в Ялте не подлежат восстановлению после потопа

фото © Новости Крыма

Комиссия в Ялте признала не подлежащими восстановлению после потопа более 20 домов и квартир.

Еще 70 заявлений от пострадавших поступило о необходимости капитального ремонта жилья, сообщила в эфире телеканала «Россия 24» глава администрации Ялты Янина Павленко.

«Более 700 заявлений было подано в наш адрес от пострадавших. 21 дом и квартиры признаны по состоянию на сегодняшний день уже полностью утраченными. То есть это люди, о которых сейчас в первую очередь нам надо побеспокоиться, которые проживают у нас в пунктах временного размещения. По состоянию на сегодня у нас в таких пунктах 38 человек», – рассказала Павленко.

По ее словам, сейчас власти предпринимают все меры для скорейшего расселения людей в новые квартиры. «Еще есть 70 пострадавших, чьи дома и квартиры требуют капитального ремонта. Все остальные – около 650 человек – это люди, которые получают возмещение за причиненный ущерб», – добавила глава администрации Ялты.

Всего 255 человек в результате разгула стихии в Ялте утратили имущество полностью, 140 – частично. По информации администрации Ялты, 108 обращений поступило по поврежденным автомобилям, 82 – от представителей бизнеса.

Прием заявлений от пострадавших начали 21 июня, он завершится во вторник.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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