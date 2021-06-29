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Nordwind приостановила рейсы из Калуги в Крым из-за низкого спроса
Авиакомпания Nordwind приостанавливает прямые рейсы из Калуги в Симферополь с 7 июля.
Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании.
«В связи с переизбытком свободных емкостей на курортные направления, в том числе из Москвы, авиакомпания Nordwind приостанавливает выполнение полетов по маршрутам Калуга – Сочи, Калуга – Симферополь и Калуга – Калининград», – говорится в сообщении авиакомпании.
Пассажирам отмененных рейсов дали возможность вернуть деньги или пересесть на альтернативные прямые рейсы из Москвы.
По данным «Интерфакса», ранее сообщалось, что Nordwind планировала летать по указанным маршрутам до конца октября текущего года.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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