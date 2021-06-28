Происшествия
Женщина-водитель пострадала в ДТП под Симферополем
Полицейские проводят проверку по факту аварии, произошедшей в Симферопольском районе, в которой пострадала женщина-водитель.
Об этом сообщила пресс-служба МВД по Республике Крым.
«28 июня 2021 года около 11.00 28-летняя водитель автомобиля Ford, двигаясь со стороны Симферополя в направлении поселка Николаевка, при выполнении маневра разворота совершила столкновение с автомобилем Mazda, который двигался в попутном направлении, выполняя маневр обгона», – сообщили в МВД.
После столкновения оба автомобиля выехали за пределы дороги, а Mazda еще и перевернулась. В результате ДТП пострадала водитель автомобиля Ford. Женщину госпитализировали в ближайшую больницу.
Полицейские устанавливают все обстоятельства ДТП. На месте работают сотрудники ГИБДД, организовано регулирование дорожного движения.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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