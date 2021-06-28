Женщина-водитель пострадала в ДТП под Симферополем

Полицейские проводят проверку по факту аварии, произошедшей в Симферопольском районе, в которой пострадала женщина-водитель.

Об этом сообщила пресс-служба МВД по Республике Крым.

«28 июня 2021 года около 11.00 28-летняя водитель автомобиля Ford, двигаясь со стороны Симферополя в направлении поселка Николаевка, при выполнении маневра разворота совершила столкновение с автомобилем Mazda, который двигался в попутном направлении, выполняя маневр обгона», – сообщили в МВД.

После столкновения оба автомобиля выехали за пределы дороги, а Mazda еще и перевернулась. В результате ДТП пострадала водитель автомобиля Ford. Женщину госпитализировали в ближайшую больницу.

Полицейские устанавливают все обстоятельства ДТП. На месте работают сотрудники ГИБДД, организовано регулирование дорожного движения.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

Крокодил из Ялты Доктор Хауз после потопа не ест неделю. В Ялтинском крокодиляриуме ликвидируют последствия наводнения. Пострадали и животные, они провели в прохладной воде в течение многого времени. Из-за этого сейчас рептилии отказываются от еды.

В Симферополе жена под градусом пырнула мужа ножом. Жительница сопредельного государства в пылу пьяной ссоры пырнула мужа ножом и вызвала к нему карету скорой помощи.

150 тысяч музейных экспонатов удалось спасти в Ялте от наводнения. Ни один из экспонатов Ялтинского историко-литературного музея существенно не пострадал.

Авария со «скорой» в Симферополе: четверо в больнице. В Симферополе в аварии с участием автомобиля скорой помощи пострадали четыре человека, полиция проводит проверку.