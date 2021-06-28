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Потоп в Крыму

Власти Ялты хотят снести дома у русел рек

07:42 понедельник, 28 июня 2021
Ялта
Власти Ялты хотят снести дома у русел рек

фото © Новости Крыма

Глава Ялты Янина Павленко заявила, что все объекты, построенные в потенциально опасных с точки зрения подтопления местах – вдоль русел рек – будут изучены, а люди из них при необходимости переселены.

«Вот мы имеем сегодня серьезную зону подтопления. Разве можно было строить эти дома прямо на русле реки? Это вопрос номер один, и стратегическая задача сейчас: при разработке всей градостроительной документации города исключить в будущем возможность таких серьезных последствий для людей», – сказала Павленко.

Она отметила, что ситуация не изменится до те пор, пока не будут предприняты решительные меры.

«Опять идут ко мне люди рассказать о том, что их снова затапливает. И мы понимаем, что так будет продолжаться ровно до той поры, пока мы строения эти не уберем и не переселим этих людей в нормальные условия для жизни. Потому что это невозможно: какой-то хаос застроен!» - возмутилась глава города.

Она отметила, что пока еще рано говорить, сколько именно домов будет подлежать сносу, а людей – переселению. Все будет изучено и посчитано после полной ликвидации всех последствий стихии: «Мы сядем и будем изучать каждую конкретную ситуацию», – заключила Павленко.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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